FOTO: Zasegli petarde; opustošili zamrzovalne skrinje; kako ukrasti 600-kilogramsko balo?

19.11.2021 | 13:35

Zasežene petarde v Leskovcu pri Krškem (foto: PU Novo mesto)

Včeraj popoldne je v Krškem nekaj pred tretjo uro popoldne več oseb z nakupovalnim vozičkom krožilo po trgovini in nabiralo artikle. Nato so izkoristili gnečo ob blagajni in nabrano blago odpeljali brez plačila, preden so jih zaposleni uspeli ustaviti.

V Žužemberku so neznanci odpeljali dve bali silaže okrogle oblike, ki sta bili pri kozolcu ob cesti Žužemberk – Reber. Vsaka bala (zavita v folijo) je težka približno šeststo kilogramov. Lastnik domneva, da so to storili med petkom prejšnjega tedna in četrtkom.

Policiste so zvečer klicali v Stranje pri Škocjanu zaradi tatvine mesa. Na kraju so ugotovili, da so neznanci med sredo in četrtkom vstopili v odklenjeno shrambo ob garaži in iz zamrzovalnih skrinj odnesli več svinjskega mesa ter trideset piščancev. Lastnikom so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Iz državnih gozdov vlekla državni javor

Policisti iz Dolenjskih Toplic so zjutraj v Soteski ustavili tovorno vozilo, ki je prevažal deblo javorja - ta je bil dan prej posekan in odpeljan iz državnega gozda na območju Podstenic. V postopku so ugotovili, da voznik in sopotnik ne vesta točno povedati, kje in kako sta prišla do debla, pod katerim se je šibilo tovorno vozilo. Izkazalo se je, da 71-letnega voznika in 51-letnega sopotnika poznajo iz prejšnjih postopkov. Nadalje so ugotovili, da je za 51-letnika sodišče zaradi prejšnjih kaznivih dejanj razpisalo tiralico. Odvzeli so mu prostost in odpeljali v pridržanje, posekano deblo pa so prevzeli revirni gozdarji. Osumljenca bodo kazensko ovadili.

Zaradi kurjenja postopki o prekršku



Novomeški policisti so dopoldne in popoldne trikrat posredovali v naselju v okolici Novega mesta zaradi nedovoljenega kurjenja plastike in drugih komunalnih odpadkov ter električnih kablov, s katerim so zadimili bližnjo okolico. V vsaki intervenciji so zalotili po dva kršitelja, ki sta kurila, tako da so na koncu postopek uvedli za šest oseb.

Zasegli prepovedano drogo in petarde



Krški policisti so na podlagi sodne odredbe zaradi suma, da bodo našli prepovedano drogo, v Leskovcu pri Krškem zjutraj opravili hišno preiskavo. Pri tem so zasegli okrog 500 g zelenih posušenih rastlinskih delcev (sumijo, da gre za prepovedano drogo) ter dva tisoč petsto petard in nekaj nabojev, za katere osumljeni ni imel ustrezne listine. Za najdene in zasežene predmete bodo uvedli postopek o prekršku.

Migranti



Okoli pol osme ure zjutraj so črnomaljski policisti pri Preloki prijeli dvanajst državljanov Afganistana. Brežiški policisti pa so pri Ponikvah popoldne prijeli sedem državljanov Turčije, vsi so v Slovenijo prišli mimo mejnih prehodov.

M. K.