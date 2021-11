Občinam ob schengenski meji dodaten milijon evrov

20.11.2021 | 12:00

Foto: Bobo

Vlada je spremenila sklep o povračilu stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje v letošnjem letu. Za povrnitev dela stroškov občin bodo namenili dodaten milijon evrov.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so župani občin ob zunanji schengenski meji na vlado in posamezne ministre naslavljali pobude za povečanje zneska, ki jim ga je vlada v letošnjem letu namenila za izboljšanje razmer v obmejnih občinah. Po prvotnem sklepu je bilo za ta namen predvidenih 2,5 milijona evrov, sedaj pa so znesek povišali še za milijon evrov.

V vladi pojasnjujejo, da te občine tudi letos izvajajo številne investicije za obnovo poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so že od leta 2015 dodatno obremenjene zaradi nadzora meje. Župani izpostavljajo, da so stroški sanacije infrastrukture izredno visoki, zato so predlagali povečanje zneska za povračilo dela teh stroškov.

Slovenska policija mora po navedbah ne glede na število nezakonitih prehodov državne meje intenzivnao izvajati aktivnosti za njihovo odkrivanje in preprečevanje. Pri tem uporablja različne tehnične pripomočke in sodeluje tudi s Slovensko vojsko. Zaradi izjemno povečane rabe infrastrukture v teh občinah pa prihaja do povečanja izdatkov za sanacije poti ob državni meji.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, se vlada zaveda, da z intenzivnim nadzorom državne meje že nekaj let prihaja do povečane rabe občinske infrastrukture. Zato je že v letih 2020 in 2021 tem občinam namenila nekaj sredstev za kritje dela stroškov za obnovo poškodovane infrastrukture in stroškov, povezanih z zagotavljanjem varnosti prebivalcev.

Pri povrnitvi stroškov gre sicer za enkratno povračilo v letu 2021, župani pa morajo ministrstvu za notranje zadeve do 30. novembra predložiti račune in utemeljitve njihove namenske porabe.

Do sredstev je upravičenih 32 občin, med njimi jih je tudi več v naši regiji, in sicer: Kostel, Osilnica, Črnomelj, Loški Potok, Metlika, Šentjernej, Brežice, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Bistrica ob Sotli in Krško.

STA; M. K.