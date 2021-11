Dimniški požar

20.11.2021 | 08:25

Včeraj ob 16.32 so v naselju Hrovača, občina Ribnica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Ribnica so počakali, da so saje dogorele in opravili pregled s termo kamero.

Ob 9.18 je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP Maribor na krovu prepeljal obolelo osebo iz Bistrice ob Sotli v UKC Maribor. Gasilci PGD Bistrica ob Sotli so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila do helikopterja.

M. K.