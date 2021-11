Krko okrepil ameriški košarkar Thomas; že drevi proti Borcu

20.11.2021 | 09:45

Adonis Thomas (foto: KK Krka)

Novo mesto - Pred nadaljevanjem sezone je novi član košarkarskega kluba Krka postal Američan Adonis Michael Thomas. Osemindvajsetletni krilni košarkar bo v Novem mestu zapolnil vrzel po nekaterih poškodbah in boleznih, so sporočili iz kluba.

Thomas se je rodil v Memphisu v zvezni ameriški državi Tennessee. Sprva se je šolal na srednji šoli Melrose, potem pa med letoma 2011 in 2013 študiral na domači univerzi v Memphisu. Leta 2013 se je podal v profesionalne košarkarske vode. V ligi NBA je bil član Atlante, Brooklyna, Orlanda, Philadelphie in Indiane, zaigral pa je zgolj na šestih tekmah v sezoni 2013/14.

Leta 2016 je prišel v Evropo, kjer je naprej igral v Italiji za Avellino, potem pa še za turški Banvit, nemški Medi Bayreuth, preizkusil pa se je tudi v Franciji, Mehiki in Kazahstanu, kjer je nazadnje igral za Astano.

"Zadovoljni smo, ker je izkušeni Adonis Thomas postal novi član našega kluba. Verjamem, da se bo hitro vključil in bo potrdil svoje kvalitete v dresu Krke," je ob prihodu novinca povedal direktor kluba Jure Balažić.

"Vesel sem, ker sem prišel v ekipo, v kateri vlada tako dobra atmosfera. Moštvo ima dobro energijo in kemijo. Jasno mi je, da trdo delajo. Med igralci je tudi nekaj nesrečnih poškodb in bolezni, zato sem tu, da zapolnim vrzel, pomagam in odigram po najboljših močeh. Veselim se tekem," pa je ob prihodu v Novo mesto povedal 28-letni košarkar.

Danes z Borcem

Krkaše in njihovega novega člana že drevi ob 19. uri čaka pomembna domača tekma AdmiralBeta ABA lige z Borcem iz Čačka.

Izkušeno moštvo iz Čačka, za katerega igra lepo število znanih igralcev, kot so Ilija Đoković, Duda Sanadze, Sava Lešić, Marko Pecarski, Ivan Marinković, itn., ima po osmih krogih dve zmagi, eno manj od krkašev. Doma so premagali Mego, v gosteh pa Mornar. Izgubili so na domačem parketu s Cedevito Olimpijo, Partizanom in Cibono, v gosteh pa z Igokeo, Zadrom in SC Derbyjem.

V medsebojnih tekmah v lanski sezoni sta obe ekipi zmagali v gosteh. V Čačku je bilo 90:86 za krkaše, v Novem mestu pa 94:74 za Borac.

Izjavi pred tekmo:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Trenutni položaj Borca na lestvici AdmiralBet ABA lige ni realen, saj igrajo dobro in imajo dobro moštvo. V dosedanjem delu so imeli nekaj tesnih porazov, predvsem na domačem parketu. Dejstvo pa je, da v gosteh igrajo drugače. So zelo napadalni. Vsi igralci, razen centra Marinkovića, znajo zadevati za tri točke, in tu bo treba največ narediti v obrambi. V obrambi znajo igrati agresivno po celem terenu, lahko igrajo različne »match up« obrambe. Mi se bomo skušali kar najbolje pripraviti na tekmo. Igramo doma, moramo biti hrabri, odločni in seveda igrati na zmago. Ne vem, v kakšni postavi bomo nastopali. Imamo novega igralca, Adonisa Thomasa. Pokušali ga bomo uvesti v trening, je pa odvisno od tega, kako se bo počutil, glede na to, da je šele pripotoval iz ZDA. Če nam bo lahko pomagal, bo seveda dobrodošlo. Od igralcev, ki bodo v postavi, pričakujem njihov maksimum, tako da poskusimo odigrati čim bolje, s čim manj napakami in s čim večjo koncentracijo. Volje in želje po zmagi nam ne bo primanjkovalo, tako kot nam ju ni niti v torkovi tekmi s Heliosom, ko smo se po zaostanku za 16 točk povsem vrnili, pa nam je potem žal zmanjkalo moči.«

Rok Stipčević, igralec Krke: »Proti Borcu igramo na domačem terenu. Naredili bomo vse, da na njem še naprej ostanemo neporaženi. Bo izredno težko, saj se borimo s pomanjkanjem igralcev zaradi bolezni in poškodb. Pričakujemo zelo zahtevno tekmo. Borac je v zadnjem krogu izgubil doma s Cibono, mi v gosteh s Splitom, tako da bomo oboji iskali zmago v medsebojni tekmi. A prihajajo v Novo mesto. Morali bomo dobesedno krvaveti za vsako žogo, se boriti, se spodbujati. Seveda bomo morali izpolnjevati tudi taktična navodila strokovnega štaba, a predvsem morata biti pri nas prisotni želja in volja. Le tako lahko izborimo zmago. Borac je glede na lani precej spremenjen, trener pa je ostal isti. So dobro sestavljeni, imajo 10 igralcev, ki lahko igra. Tudi novince že poznamo iz preteklih sezon v drugih ABA ligaških ekipah. Na vsaki poziciji imajo dva enakovredna igralca. A vseeno se moramo osredotočiti na nas, Borac pa spoštovati, a se ga ne bati.«

M. K.