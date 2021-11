Trebanjci remizirali v Zlatorogu

20.11.2021 | 08:50

Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Celje - Rokometaši Celja Pivovarne Laško in trebanjskega Trima so se na včerajšnji tekmi 10. kroga lige NLB razšli z neodločenim izidom 23:23 (13:11).

* Dvorana Zlatorog, gledalcev 1000, sodnika: Sok in Lah.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Vujović, Strmljan 5, Terzić, Mazej 3, Dragašević 1, Razgor, Marguč, Poteko, Ivanković 3, Čepić, Kodrin 1, Žabić, Mlakar 3, Vlah 4, Suholežnik 3.

* Trimo Trebnje: Ristanović, Čudič, Slatinek Jovičić, Višček, Horvat 6, Didovič, Stanojević, Radojković 3, Ončev, Kotar 3, Potočnik 1, Udovič 1, Grbič 1, Glavaš 8 (6), Florjančič, Ćorsović.

* Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 6 (0), Trimo Trebnje 7 (6).

* Izključitve: Celje Pivovarna Laško 14, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma desetega kroga v ligi NLB v celjskem Zlatorogu se je končala brez zmagovalca. V razburljivem dvoboju in dramatični končnici je kazalo na zmago Dolenjcev, točko pa jim je po golu v samih izdihljajih tekme izmaknil Aleks Vlah za končnih 23:23.

Vodilni Celjani imajo po tem remiju še naprej tri točke več drugouvrščenih Trebanjcev, ki pa imajo v dobrem še eno tekmo.

V mestu grofov se je od prve do zadnje minute odvijal boj do zadnjega diha. Večji del prvega polčasa so bili v rahli rezultatski prednosti izbranci domačega trenerja Alema Toskića, a njihova zaloga v zadetkih nikoli ni znašala več kot dva gola.

Celjani so se z dvema zadetkoma prednosti odpravili tudi na veliki odmor (13:11). V drugem polčasu niso blesteli, skupno na tekmi pa so zastreljali vseh šest sedemmetrovk, ob tem so naredili tudi številne tehnične napake.

Izbranci ljubljanskega trenerja na dolenjski klopi Uroša Zormana so se borili kot levi in vseskozi dihali za ovratnik favoriziranim gostiteljem. V 49. minuti so si po predhodnih številnih zapravljenih priložnostih priigrali prvo vodstvo na tekmi, potem ko je za 19:18 zadel Filip Glavaš.

Do zadnjega zvoka sirene je bila nato tekma povsem odprta, v prelomnih in izjemno napetih sklepnih trenutkih dvoboja pa je sprva kazalo na zmago Trebanjcev, ki so v začetku zadnje minute po golu Mihajla Radojkovića povedli s 23:22, veliko rajanje in veselje pa jim je v sami končnici preprečil Primorec v celjski vrsti Vlah.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Strmljan s petimi goli, v gostujoči pa Filip Glavaš z osmimi zadetki.

Gašper Horvat, rokometaš Trima Trebnjega: "Nizek rezultat kaže, da smo tako mi kot Celjani prikazali dobro obrambo, šlo je na nož. Oboji smo se zavedali, kaj ta tekma prinaša. Mislim, da so gledalci spremljali izjemno predstavo. Zadovoljni smo z novo točko."

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 4. decembra, gostovala pri velenjskemu Gorenju, trebanjska pa bo dan prej gostila Ljubljano.

* Izidi, 10. krog:

- petek, 19. november:

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 23:23 (13:11)

- sobota, 20. november:

18.00 Koper - Maribor Branik

18.30 LL Grosist Slovan - Dobova

19.00 Jeruzalem Ormož - Sviš Ivančna Gorica

19.00 Riko Ribnica - Gorenje Velenje

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Ljubljana

20.00 Urbanscape Loka - Herz Šmartno

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 10 9 1 0 325:250 19

2. Trimo Trebnje 9 7 2 0 277:227 16

3. Urbanscape Loka 9 7 0 2 256:225 14

4. Gorenje Velenje 9 6 1 2 273:210 13

5. Riko Ribnica 9 6 1 2 271:249 13

6. LL Grosist Slovan 9 4 0 5 224:252 8

7. Slovenj Gradec 2011 9 3 1 5 241:240 7

8. Koper 9 3 1 5 228:236 7

9. Sviš Ivančna Gorica 9 3 0 6 221:242 6

10. Dobova 9 3 0 6 230:262 6

11. Maribor Branik 9 3 0 6 233:266 6

12. Jeruzalem Ormož 8 2 1 5 215:236 5

13. Ljubljana 9 2 0 7 251:275 4

14. Herz Šmartno 9 1 0 8 232:297 2

STA; M. K.