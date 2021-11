Del semiških svetnikov za sklic izredne seje, zahtevajo županjino opravičilo

20.11.2021 | 12:45

Semiški svetniki na zadnji, oktobrski seji (arhiv DL)

Semič - Pet od 14. semiških občinskih svetnikov bo zahtevalo sklic izredne seje Občinskega sveta, saj, kot so zapisali v izjavi za javnost, ''z neizmernim ogorčenjem in razočaranjem obsojamo dejanje županje.'' Polona Kambič je namreč, kot smo poročali, v pismu semiško osnovno šolo pozvala k prenehanju izvajanja epidemioloških ukrepov, ker da so odloki o tem nezakoniti.

''Žal se nas je z vso odgovornostjo proti početju županje odzvalo le pet,'' dodajajo podpisniki pisma, ki si ga v celoti lahko ogledate spodaj v priponki. Podpisali so ga Sonja Klemenc Križan, Dina Šmalc, Damir Stare, Urška Banovec in Anton Križe.

V njem, kot omenjeno, obsojajo županjine izjave, ''ki niso primerne v času, ko skoraj ni več na razpolago bolnišničnih postelj za bolnike, ko so nam s svojim strokovnim medicinskim kadrom na pomoč priskočile sosednje države in ko znanstvena in medicinska sfera opozarja na težko zdravstveno situacijo.'' Menijo, da v teh težkih časih ni pomembno, ali je zapisano v zakonu, kako se moramo ravnati, pomembno je, da se čim bolj izolira virus, da je čim manj težkih bolezenskih potekov in smrti.

''Spoštujmo navodila zdravnikov. Pomagajmo vsem potrebnim pomoči, pomagajmo starejšim, nebogljenim. S temi dejanji bomo pokazali pravo človečnost, spoštovanje do sočloveka in do njegove temeljne pravice, to je zdravje,'' so med drugim zapisali v javnem pismu, in še: ''Zahtevamo, da županja prevzame odgovornost za svoje izjave, da jih prekliče in se opraviči, ne samo občanom Občine Semič, ampak vsem, ki so prizadeti zaradi njenih izjav. ''

Ob koncu se zahvaljujejo vsem zdravstvenim delavcem, vzgojno izobraževalnim in ostalim zavodom, ''vsem, ki se trudijo, da ozaveščajo in osveščajo nas, da čimprej premagamo COVID.''

Na županjine izjave se je odzval tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in ocenil, da Kambičeva "ne more oz. ne bi smela več opravljati svoje funkcije".

M. K.