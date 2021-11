Za večjo varnost

20.11.2021 | 18:30

Srednji Lipovec - Občina Žužemberk prenavlja kritičen del občinske ceste skozi Srednji Lipovec. Župan Jože Papež je pogodbo o rekonstrukciji ceste z opornim zidom v začetku septembra podpisal s podjetjem Eltim iz Gabrovčca. Gre za krajši odsek ceste, ki pelje skozi oster in nepregleden ovinek do vasi na Ajdovški planoti in je zaradi povečanega prometa tudi vse bolj obremenjena.

Pogodbeni rok dokončanja del je konec novembra, v tem času pa je za ves promet urejen tudi obvoz.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

Foto: S. Mirtič