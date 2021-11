Na Ljubljanski z avtom v škarpo

21.11.2021 | 09:10

Nad železniško postajo Bršljin ne spuščajo čez zaradi nesreče - se je glasil nočni zapis na FB Policijske kontrole Dolenjske.

Minulo noč ob 3.08 se je na Ljubljanski cesti v Novem mestu osebno vozilo zaletelo v škarpo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, osvetljevali mesto prometne nesreče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanega, posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi pri nakladanju. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Padel, na srečo nepoškodovan

Včeraj ob 12.38 je v naselju Raka, občina Krško, v stanovanjski hiši občan padel in ni mogel vstati. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so ga dvignili in posedli na stol. Občan se pri padcu ni poškodoval.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.