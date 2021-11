Za Rudolfa je Metoda žrtvovala kar 150 ur kvačkanja

Metoda Turk je ponosna na kvačkani grb novomeške občine z osrednjim likom Rudolfa IV. Habsburškega.

Metoda zna skvačakti tako zanimivo torbico.

Mož Boris je Metodi v veliko podporo, tudi pri ročnih delih. Spredaj: Metodini izdelki, od kap, torbic ...

Rokavček pomagavček z mnogimi dodatki, ki je zanimiv za manjše in otroke s posebnimi potrebami.

Tudi slikanje Metodi predstavlja pomemben hobi.

Šmarješke Toplice - Z upokojitvijo pride čas za mnoge stvari, za kar je prej zmanjkovalo energije, priložnosti in tudi časa. Metodi Turk, upokojeni učiteljici razrednega pouka iz Šmarjeških Toplic, ni bilo dolgčas ne prej ne zdaj. Veliko se izobražuje ter ukvarja z mnogimi hobiji, od slikanja do ročnih del.

V zadnjem času pa je najbolj okupirana s kvačkanjem. Je ena od 212 ambasadork kvačkanja, kar pomeni, da sodeluje v projektu Slovenija kvačka, v katerem bodo v letu, ko Slovenija praznuje 30-letnico samostojnosti, prav vse občine v državi dobile kvačkan grb.

Metoda je prav nedavno zaključila z izdelavo grba Mestne občine Novo mesto, katerega osrednji lik je Rudolf 4. Habsburški in na izdelek je upravičeno zelo ponosna.

»Vedela sem, da bo projekt zahteven, a tudi, da mu bom kos,« pove Metoda in z veseljem pokaže 140 centimetrov visok in 170 centimetrov dolg kvačkan novomeški grb, ki je zahteval vsaj 150 ur dela.

Pomoč in podpora moža

»A zraven nisem štela podiranja, ki ga je bilo kar veliko, veliko preveč. Tehnika C2C (iz kota v kot) je zahtevna, čeprav sem to že delala in imam 55-letne izkušnje kvačkanja. A šlo je za zahteven grb, v eni vrsti je bilo veliko menjavanja barv. Tako sem si pomagala kar s ščipalkami za perilo, ki mi jih je mož Boris pridno nosil iz trgovine, da sva našla najbolj ustrezne,« se nasmeje Metoda.

Pove, da ko se je odločila za sodelovanje preko FB skupine, je bilo prostih le še nekaj občin. Rada bi sicer izbrala grb »svoje« šmarješke občine, a je bil ta že zaseden – izdeluje ga Antonija Kresnik iz Orešja - zato se je nato odločila za novomeškega, »saj sem vendar tudi ponosna Dolenjka in Novo mesto je naše središče.«

Grb velik izziv

Grb ji je bil velik izziv, saj je zelo zahteven. Delala je vsak dan od 25. oktobra naprej, ko je bil uradni začetek projekta, le en vikend je izpustila.

»Na dan sem naredila šest vrst, ena vrsta je npr. zahtevala po dve uri dela. Kvačkanja sem se lotila zgodaj zjutraj, pa po kosilu in nato še zvečer. Premori so bili potrebni, saj je bilo fizično in psihično naporno. Trpijo oči, križ, tudi otiščance od kvačke sem dobila. Pomagala pa sem si z zapiski,« pripoveduje Metoda, ki jo je vseskozi spodbujal mož Boris.

