Salonit previsoka ovira za krkaše

21.11.2021 | 08:15

Foto: OK Salonit Anhovo

Kanal ob Soči - Odbojkarji Krke so včeraj gostovali v Kanalu ob Soči, kjer so v tekmi 8. kroga Sportklub prve odbojkarske lige s 3:1 izgubili proti Salonitu.

Ekipi se bosta vnovič srečali že v sredo, ko bo v Kanalu na sporedu še prva četrtfinalna tekma pokalnega tekmovanja. Prvenstvo bodo Krkaši nadaljevali prihodnjo soboto, čaka jih gostovanje v Murski Soboti.

SALONIT ANHOVO - KRKA 3:1 (18, -22, 23, 17)

* Športna dvorana Kanal, gledalcev 100, sodnika: Milojević, Adrović.

* Salonit Anhovo: Boharev 11, Stojanovič, Šarić, Jereb, Filiputti 1, Karnel, Jeklin, Lazar 9, Kavčič, Maretič 2, Radosavljević 3, Okroglič, Vrtovec 20, Ristić 18.

* Krka: Hafner 2, Erpič, Čopi 7, Travnik 7, Pulko 18, Lavrič, Peterlin 10, Lindič 4, Jaklič, Renko, Koncilja 6.

Tekmo sta obe ekipi pričeli z napako na začetnem udarcu. Domači so se izkazali predvsem z igro v bloku. Po uspešnem protinapadu Lazaja so Kanalci povedli 5:2. Ristić in Vrtovec sta bila zelo razpoložena v napadu. Z blokom gostujočega blokerja Lindiča so se gostje približali na 8:7. Gostje so po dveh uspešnih napadih Travnika prvič povedli 9:10, ko je prvič s polminutnim odmorom odreagiral trener Knafelc. Po uspešnem začetnem udarcu Vrtovca so Kanalci spet povedli 14:12. Na krilih razpoloženega Ristića so se domači odbojkarji spet odlepili na 17:14. Takrat je gostujoči trener Mišin izkoristil že drugi polminutni odmor. Boharev je z uspešnim blokom Kanalce povedel do rezultata 20:15. Sledila je napaka Erpiča na začetnem udarcu in vodstvo domačih odbojkarjev 23:18. Prvo zaključno žogo za domače je v prvem nizu priboril Vrtovec. Sledil je uspešen protinapad Ristića in vodstvo domačih 1:0.

V začetku drugega niza sta bili ekipi praktično izenačeni vse do rezultata 5:5. Sledile se napake domačih na sprejemu in v napadu ter vodstvo Dolenjcev 5:7. Z asom Bohareva so domači uspeli rezultat izenačiti na 8:8. Sledil je ponovni pobeg gostov na 9:12. Z uspešnim začetnim udarcem Ristića so se Kanalci gostom približali na 11:12. Gostje so v nadaljevanju niza izboljšali igro v bloku in povedli 14:18. Takrat je domači trener Knafelc izkoristil še drugi polminutni odmor. Gostujoči sprejemalec Peterlin je z uspešnim protinapadom popeljal goste do vodstva 15:20. Pri rezultatu 16:22 sta pri domačih v igro vstopila Filiputti in Jereb. Gostje so si pred končnico priborili lepo prednost, ki je niso več izpustili iz rok in izenačili na 1:1 v nizih.

Gostje so v začetku tretjega niza povedli 2:5. Sledil je preobrat Kanalcev v režiji Ristića in Vrtovca in vodstvo Kanalcev 7:5. Peterlin je po uspešnem protinapadu ponovno izenačil na 8:8. Ristić je bil v nadaljevanju nezaustavljiv v napadu in najbolj zaslužen za ponovno vodstvo Kanalcev 14:12. Takrat je gostujoči trener Mišin izkoristil drugi polminutni odmor. Pri gostih je v igro na mesto sprejemalca Travnika vstopil Čopi. Sledilo je izenačenje gostov na 17:17. Pri domačih je Vrtovec poskrbel za novo izenačenje na 20:20. V končnici niza so domači odbojkarji naredili manj napak in Ristić je z uspešnim napadom izkoristil drugo zaključno žogo za zmago v tretjem nizu.

Na krilih zmage v tretjem nizu so Kanalci nadaljevali z dobro igro in v začetku četrtega niza povedli 4:2. Pri gostih je bil korektor Pulko najbolj zaslužen, da domači niso še bolj pobegnili. Po uspešnem proti napadu Vrtovca so domači povedli 8:5. Sledile so napake Pulka in Čopija v napadu in ponovno zvišanje vodstva domačih odbojkarjev na 11:7. Pri rezultatu 14:8 je pri gosti na mesto blokerja Lindiča vstopil mladi Lavrič. V nadaljevanju je svoje v napadu prispeval tudi domači bloker Lazar in Kanalci so spet pobegnili na 18:11. Gostje so v sredini niza veliko začetnih udarcev poslali v avt ali mrežo. Z blokom Bohareva so Kanalci povedli 21:13. V končnici niza je pri domačih na mesto Radosavljevnića vstopil v igro Maretič. Prav mladi Maretič je priboril pro zaključno žogo za Kanalce. Prednost je bila prevelika in tri točke so zasluženo ostale v Kanalu.

* Izidi, 8. krog:

- danes:

ACH Volley - Panvita Pomgrad 3:0 (23, 12, 17)

- sreda, 27. oktober:

Merkur Maribor - Calcit Volley 3:1 (-19, 19, 22, 20)

- petek, 19. november:

Črnuče - Hiša na kolesih Triglav 3:1 (-19, 10, 23, 20)

- lestvica:

ACH Volley 8 8 0 24:3 24

Merkur Maribor 8 6 2 21:10 19

Calcit Volley 8 5 3 18:12 15

Salonit Anhovo 8 4 4 16:15 12

Panvita Pomgrad 8 4 4 14:15 12

Črnuče 8 3 5 10:17 9

Krka 8 1 7 9:23 3

Hiša na kolesih 8 1 7 6:23 2

OZS/Salonit/M. K.