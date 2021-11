2. SNL: Zmagi za Brežičane in Krčane, poraz Novomeščanov

21.11.2021 | 08:30

Foto: FB NK Krka

Nogometaši Fužinarja in Primorja so zamudili priložnost, da bi vsaj kolikor toliko ostali v stiku z vodilnima ekipama 2. slovenske lige Triglavom in Gorico. Tako Korošci kot Ajdovci so doma izgubili v 17. krogu, in sicer Fužinar proti Krškemu z 0:1, Primorje pa proti Beltincem z 0:2, potem ko je Gal Grobelnik obakrat zadel za goste.

Včeraj je še Drava izgubila proti Jadranu z 0:1, Brežice pa so na tekmi, kjer je bila glavna sodnica Aleksandra Česen, pomočnica pa Staša Špur, z 2:1 premagale Ilirijo.

Že v petek je Triglav doma premagal Krko z 2:1 in povišal prednost pred drugouvrščeno Gorico na štiri točke, a je odigral tri tekme več od Primorcev.

Za triglavane je oba gola dosegel Tin Matić, prvega v 18. minuti, odločilnega, sicer že 13. v sezoni, pa v 87. minuti. Za Novomeščane je v 66. minuti izenačil Stefan Stevanović.

V nedeljo bosta še tekmi Vitanest Bilje - Gorica in Rudar Velenje - Rogaška (obe 13.30).

Dvoboj Rolteka Doba in Nafte 1903 je prestavljen.

* Izidi, 17. krog:

- petek, 19. november:

TRIGLAV - KRKA 2:1 (1:0)

* Kranj, gledalcev 150, sodniki: Mertik, Smej, Herženjak.

* Strelca: 1:0 Matić (18.), 1:1 Stevanović (66.), 2:1 Matić (87.).

* Triglav: Čadež, Šalja (od 46. Ristić), Jakupovič (od 86. Vršič), Matič, Čeh (od 90. Idrizi), Schweiger, Matić, Vuković, Kopač, Kim (od 74. Pavlović), Zlatkov.

* Krka: Razum, Ejup, Bedek, Koritnik (od 58. Marcius), Kalpachki (od 82. Dušak), Stevanović (od 82. Pantelić), Đapo, Krznarić, Huč, Pranjić (od 82. Lipec), Kastrevec.

* Rumeni kartoni: Čeh, Matič; Bedek, Ejup, Kalpachki, Huč.

* Rdeči karton: Pranjić (90./na klopi).

- sobota, 20. november:

PRIMORJE - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 0:2 (0:1)

* Ajdovščina, gledalcev 150, sodniki: Podgoršek, Habuš, Gerkman.

* Strelec: 0:1 Grobelnik (9.), 0:2 Grobelnik (53.).

* Primorje: Pintol, Badžim, Dobnikar, Jakopović, Jalinous (od 58. Nagode), Itrak (od 58. Kuraj), Bobarić (od 72. Perko), Zavnik, Šolaja, Čakš (od 72. Štrukelj), Džuzdanović.

* Beltinci: Zver, Sočič, Žaler, Zeljković, Rantaša (od 88. Balažic), Raduha, Antolin, Marič (od 25. Mörec), Pihler (od 71. Klobasa), Džumhur (od 71. Andrejč), Grobelnik (od 88. Hari).

* Rumeni kartoni: Šolaja, Perko; Sočič, Raduha, Klobasa.

* Rdeči karton: Sočič (32.).

DRAVA PTUJ - JADRAN DEKANI 0:1 (0:1)

* Ptuj, gledalcev 70, sodniki: Šabanagić, Pospeh, Kužnik.

* Strelec: 0:1 Perhavec (40.).

* Drava: Poljanec, Kahrimanović (od 72. Pivko), Penič (od 72. Baligač), S. Rogina, A. Rogina, Šlamberger, Bozgo (od 85. Krušič), Drevenšek, Vogrinec (od 58. Đuran), Čeh (od 58. Kraner), Dobnik.

* Jadran: Nicoletti, Marković (od 89. Hadžić), Vranješ, Perhavec, Babič, Vitezica, Piciga (od 72. Jakomin), Ibrahimović (od 46. Zorko), Ljutić, Kastrati (od 89. Klavora), Galina (od 92. Zonta).

* Rumeni kartoni: Penič, S. Rogina, A. Rogina; Jakomin.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - KRŠKO 0:1 (0:0)

* Črna na Koroškem, gledalcev 80, sodniki: Bubek, Černe, T. Jug.

* Strelec: 0:1 Stanić (76.).

* Fužinar: El-Hage, Ćoralić, Kašnik, Vardić, Turkuš, Kovač, Kitek (od 60. Paradiž), Turičnik (od 60. Vidmar), Potokar (od 46. Kukić), Pesjak (od 60. Katuša), Horvat.

* Krško: J. Ribič, Bagola, Tomiček, Zukić, Korošec, Jurčec, Stopar (od 82. Smiljanić), Stanić (od 82. Regvar), Tiganj (od 46. Ž. Ribič), Dadet, Gale (od 74. Lovrić).

* Rumeni kartoni: Kitek, Kašnik, Ćoralić; Korošec, Gale, Dadet, Stanić, Ž. Ribič, Bagola, Regvar.

* Rdeči karton: /.

BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ - ILIRIJA 1911 2:1 (2:0)

* Brežice, gledalcev 85, sodniki: Česen, Kalan, Špur.

* Strelci: 1:0 Kocjančič (24.), 2:0 Perišić (25.), 2:1 Farquharson (80.).

* Brežice: Goričar, Sivonjić, Kocjančič, Vujčić, Mitrović, Perišić, Lesjak, Mrvič, Gradišar, Brekalo (od 86. Geč), Costa (od 54. Gorenc, od 86. Brkić).

* Ilirija: Džafić (od 46. Baš), Gutić, Golob, Djermanović, Piskule (od 69. Rotar), Đajič, Klemenčič, Jašaragič (od 46. Farquharson), Kepic, Zagorec, Mlakar.

* Rumeni kartoni: Perišić, Lesjak, Geč; Đajič, Djermanović, Rotar.

* Rdeči karton: Lesjak (73.).

- nedelja, 21. november:

13.30 VITANEST BILJE - GORICA

13.30 RUDAR VELENJE - ROGAŠKA

- prestavljeno:

ROLTEK DOB - NAFTA 1903

* Lestvica:

1. Triglav Kranj 17 13 2 2 33:10 41

2. Gorica 14 12 1 1 28:7 37

3. Fužinar Vzajemci 17 7 5 5 27:24 26

4. Beltinci Klima Tratnjek 17 6 7 4 23:20 25

5. Rogaška 16 8 1 7 22:20 25

6. Primorje 17 6 6 5 26:20 24

7. Roltek Dob 16 7 3 6 26:22 24

8. Nafta 1903 14 6 5 3 32:19 23

9. Rudar Velenje 16 7 1 8 27:27 22

10. Vitanest Bilje 16 5 5 6 25:27 20

11. Krka 15 4 5 6 24:23 17

12. Krško 16 4 5 7 18:32 17

13. Jadran Dekani 16 3 7 6 18:20 16

14. Ilirija 1911 17 3 5 9 14:23 14

15. Brežice 1919 Terme Čatež 17 2 6 9 14:34 12

16. Drava Ptuj 15 2 2 11 18:47 8

STA; M. K.