Suhorobarji zmagali, Dobovčani remizirali, Ivančani izgubili

21.11.2021 | 09:00

Fotografije s tekme Riko Ribnica - Gorenje Velenje: RD Riko Ribnica

Po petkovem neodločenem izidu med Celjani in Trebanjci se je v soboto brez zmagovalca končal obračun med ekipama LL Grosista Slovana in Dobove. Zmag so se veselili Mariborčani, Ormožani, Ribničani, Slovenjgradčani in Škofjeločani.

Na prvem sobotnem obračunu desetega kroga Lige NLB so Mariborčani v končnici tekme strli odpor Kopra (22:20). Dvoboj med Ljubljančani in zasedbo Dobove se je končal z neodločenim izidom (25:25). Ormožani so z 32:25 prepričljivo premagali ekipo SVIŠ Ivančne Gorice, sobotni derbi med Ribničani in Velenjčani pa je pripadel gostiteljem (31:29). Doma so se zmage veselili tudi Slovenjgradčani, ki so z 31:27 premagali ekipo Ljubljane. Na zadnjem obračunu desetega kroga so visoko zmago zabeležili tudi rokometaši Urbanscapa Loke, ki so premagali ekipo Herza Šmartnega (32:21).

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 31:29 (14:15)

Rokometaši Rika Ribnice so na včerajšnji tekmi 10. kroga lige NLB premagali velenjsko Gorenje z 31:29 (14:15).

* ŠC Ribnica, gledalcev 144, sodnika: Pukšič in Satler.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Gorenc, Žagar 3 (2), Ljevar 1, Ranisavljević, Miličevič 5, Nosan 3, Cimerman 4, Simić 2, Pucelj 7 (2), Nosan 1, Buneta 5, Begić Zbačnik.

* Gorenje Velenje: Verboten, Panjtar 1, Taletović, Haseljić 3 (1), Pajt 2 (1), Velić, Starc, Miklavčič 1, Drobež 1, Sokolič 9 (1), Grmšek 1, Slatinek Jovičič 4, Mlivić, Predović, Kavčič 6, Ravnikar 1.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (4), Gorenje Velenje 5 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Gorenje Velenje 8 minut.

* Rdeči karton: Nosan (10.).

Rokometaši iz Ribnice so v malem derbiju - veliki je bil na petkovem obračunu v Zlatorogu med Celjani in Trebanjci, ki se je končal brez zmagovalcev - na kolena položili državne prvake iz Velenja. Po današnji zmagi so jih tudi prehiteli na razpredelnici, Ribničani za vodilnimi Celjani zaostajajo štiri, Velenjčani pa šest točk.

Igralci iz dežele suhe robe so najboljšo predstavo prikazali v prelomnih trenutkih dvoboja. V 46. minuti je bila tekma odprta (22:22), v končnici dvoboja pa so v tamkajšnjem športnem centru zagospodarili izbranci domačega trenerja Roberta Beguša in tekmecem iz Šaleške doline prizadejali tretji poraz v tej sezoni.

V 54. minuti so si po golu Uroša Miličevića priigrali pet golov prednosti (28:23), lepo zalogo pa brez posebej stresnih trenutkov, čeravno so Velenjčani prepolovili zaostanek, ubranili do konca tekme.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Pucelj s sedmimi, v gostujoči pa Tilen Sokolič z devetimi goli.

Sandro Meštrić, rokometaš Rika Ribnice: "Gotovo zaslužena zmaga naše ekipe po nesrečno izgubljeni točki pretekli teden v Trebnjem. Pokazali smo, da smo v dobri formi, da se borimo, dobro igramo in dobro treniramo. Prvih 40 minut je bilo sicer dokaj slabih, saj so nam ušli na štiri gole, toda z vztrajnostjo smo se vrnili in zasluženo zmagali."

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu, ki bo čez dva tedna, gostovala v Dobovi.

LL Grosist Slovan - Dobova 25:25 (14:15)

Rokometaši LL Grosist Slovana in Dobove so se razšli z neodločenim izidom 25:25 (14:15).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 100, sodnika: Žitnik in Majer.

* LL Grosist Slovan: Grudnik, Selaković, Čaušević 3, Špacapan 1, Serdinšek-Ekart, Gabrieri, Dragar, Tufegdžić 6 (3), Miklavec, Lešek 1, Stopar 3, Martinović 5, Kotar 2, Šebalj, Sankovič 3, Turnšek 1.

* Dobova: Brdik, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 7 (2), Dragan 2, Luzar, Kučič, Rantah, Šukić 2, Kamnikar, Mladkovič, Mlakar 2, Ferenčak 1, Meris, Mijušković, Nešić 10 (1).

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 4 (3), Dobova 4 (3).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 8, Dobova 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Večji del dvoboja je kazalo na zmago rokometašev iz Posavja. V končnici so igralci iz slovenske prestolnice ne le nadoknadili visok zaostanek, temveč prešli v vodstvo, peto zmago pa jim je "odščipnil" Rudolf Zvonimir Šafranko, ki je postavil končni izid 25:25.

Izbranci gostujočega trenerja Damjana Radanovića so imeli v 46. minuti lepo prednost petih golov (23:18), v sklepnih minutah dvoboja pa niso zmogli zaustaviti naleta Ljubljančanov, ki so jih najprej v 54. minuti ujeli in izenačili na 24:24, dve minuti kasneje pa po golu Roberta Sankovića povedli s 25:24.

V živčni in napeti končnici so oboji naredili kopico napak in imeli priložnost za končno zmago. Najprej je kazalo na zmago domačih rokometašev, a so bili v sklepnih minutah silno neučinkoviti, kazen pa je sledila v zadnji minuti, ko je Šafranko zabil izenačujoči gol.

Pri Ljubljančanih je bil najbolj učinkovit Aleksa Tufegdžić s šestimi, pri Dobovčanih pa Ignjat Nešić z desetimi goli.

Rudolf Zvonimir Šafranko, rokometaš Dobove: "Tekma je bila dobra. Vedeli smo, da so Ljubljančani zahtevni tekmeci, zato smo se ves teden pripravljali na dvoboj. Delo se je obrestovalo, saj smo tekmo dobro odprli, proti koncu pa nam je zmanjkalo osredotočenosti, kar je vodilo do neodločenega rezultata. Morali bi dobiti dve točki, a domov odhajamo z eno, kar je še vedno dobro."

V prihodnjem krogu bo zasedba iz Dobove gostila Riko Ribnico.

Jeruzalem Ormož - Sviš Ivančna Gorica 32:25 (13:10)

Rokometaši ormoškega Jeruzalema so premagali Sviš Ivančno Gorico z 32:25 (13:10).