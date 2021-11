FOTO: Prvi poraz na domačem parketu

21.11.2021 | 10:00

Navijačem Krke se je prvič predstavil Adonis Thomas, ki je ob debiju pustil dober vtis, na koncu je dosegel 13 točk.

Novo mesto - Košarkarji Krke so prvič v tej sezoni lige ABA izgubili na domačem parketu. Sinoči jih je z 97:90 ugnal Borac iz Čačka, za Novomeščane je bil to tretji zaporedni boleč poraz v tem tekmovanju.

Trener Krke Dalibor Damjanović je zaradi poškodb in bolezni, manjkali so Hasahn French, Andrej Stavrov in Leon Stergar, Marko Arapović in Jure Špan pa sta bla le na klopi, v igro poslal le sedem igralcev. V prvi četrtini je Krka vodila že s šestnajstimi točkami prednosti (28:12), a Borac se je z delnim izidom 9:0 ujel priključek, podobno je bilo tudi v drugi četrtini, ko so se gostje z dvema trojkama približali Krki le na štiri točke zaostanka (44:40).

V nadaljevanju srečanja so imeli Novomeščani vse več težav, Damjanović je že po dobri minuti igre v tretji četrtini zahteval minuto odmora, saj ni bil zadovoljen s tem, kar je videl na igrišču. Na drugi strani so se gostje razigrali v napadu in povedli s 67:60, krkaši pa so se z delnimi izidom 5:0 pred zadnjimi desetimi minutami približali na dve točki zaostanka.

Jurij Macura je s košem in še zadetim prostim metom Krko na začetku zadnje četrtine znova popeljal v vodstvo, ki pa ga niso zadržali prav dolgo. Vse bolj se je tehtnica nagibala na stran Borca, ki je imel v svojih vrstah razpoloženega Hunterja Haleja, ki je 15 od svojih 27 točk dosegel v zadnjih desetih minutah. Dobri dve minuti pred koncem je Krka zaostajala za 11 (82:93), nekaj upanja je Novomeščanom z osmimi zaporednimi točkami vlil Rok Stipčević, ki je odigral celo tekmo! A Hunter in Marko Pecarski sta nato potrdila zmago Borca.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Borcu za zasluženo zmago. V naši dvorani smo prejeli 97 točk. Dogovor pred tekmo je bil, da moramo narediti velik posel na njihovem najboljšem igralcu Haleju, ki pa nam je dal 27 točk. V zadnji četrtini nismo bili v bonusu, nismo delali malih prekrškov, nismo se držali generalnega dogovora in kazen je prišla. Izpadlo je, da je bil nezaustavljiv. Prvi polčas smo igrali solidno, potem pa smo začeli igrati preveč po svoje. Res pa je, da sedaj začenjamo pravzaprav od ničle, saj smo pripeljali novega igralca, igrali pa so danes tisti, ki lahko igrajo na tej ravni. Thomas je sicer neverjeten, saj je prišel pred dvema dnevoma, tekmovalne košarke igral pa ni kar nekaj časa. Dojel je vse, kar smo mu razložili v teh dneh. Drži se navodil in ima pravi karakter, glede na današnjo igro je bil več kot soliden. Premor zaradi reprezentance nam ne bo najbolj koristil, saj bomo brez treh reprezentantov, pet igralcev pa je poškodovanih. Se bodo pa ostali igralci lahko vsaj malo spočili. Tekem v nadaljevanju bo še ogromno, nam pa bo vsak igralec, ki se bo uspel vrniti, še kako prav prišel.«

Po reprezentančnem premoru Krko čaka zahteven razpored; 4. decembra gostovanje v Beogradu pri FMP, nato pa dvoboji s Crveno zvezdo, Budućnostjo, Igokeo in Cedevito Olimpijo.

Krka : Borac 90:97 (28:21, 16:19, 21:27, 25:30)

Krka: Arapović, Gibbs 6, Stipčević 27, Špan, Medved, Kosi 11, Stipaničev, Škedelj 6, Lapornik 9, Macura 18, Klobučar, Thomas 13.

Besedilo i fotografije: R. N.

Galerija