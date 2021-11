ŠD SU premagal Maribor, poraza za Krkini ekipi

21.11.2021 | 08:50

ŠD SU - Maribor

V šestem krogu 1. SNTL za moške je v derbiju ŠD SU v svoji dvorani s 5:1 premagal Maribor. Aktualni državni prvak Inter Diskont je bil prav tako doma, s 5:3, boljši od Kajuh Slovana in je, tako kot Kema Puconci, ki je bila s 5:0 na Muti boljša od domačega Xioma, še brez poraza. Mengeš I je do svojega drugega para točk po zmagi nad Krko s 5:0, tekma med Savinjo I in Vesno pa je bila preložena. Brez poraza je v 1. SNTL za ženske po šestem krogu Kajuh Slovan, ki je v gosteh s 5:0 premagal Inter Diskont. Po zmagi s 5:1 proti Krki so do točk v gosteh prišle tudi Cirkovce, najbolj napeto pa je bilo v Vrtojbi, kjer je Letrika s 5:4 premagala Arrigoni.

Ker je bila tekma v Lučah med domačo Savinjo I in Vesno, zaradi karantene Brina Vovka Petrovskega preložena, so bile v soboto na sporedu le štiri tekme šestega kroga. Najbolj izenačen dvoboj se je pričakoval v Novem mestu, kjer je v športnem centru Livada pri ekipi ŠD SU gostoval Maribor. Toda domačini so bili tokrat zelo razpoloženi za igro, predvsem to velja za brata Uroša in Jureta Slatinška, ki sta dobila obe svoji posamični tekmi, do zelo pomembne zmage pa je že v prvem dvoboju prišel Jožko Omerzel, ki je s 3:0 premagal Matevža Črepnjaka. Do edine gostujoče zmage je prišel Gregor Komac.

Oslabljena in pomlajena Krka je bila brez pravih možnosti za zmago v Mengšu. Do edinega niza je prišel Aljaž Šmaljcelj proti Roku Trtniku, za Mengšane pa sta po dvakrat slavila še Andraž Avbelj in Klemen Jazbič.

Prva ženska liga

Svoje tretje letošnje zmage so se razveselile Cirkovce, ki so v Novem mestu novinkam na prvoligaški sceni, igralkam Krke, prepustile le en dvoboj, v katerem je bila Kim Kastelic boljša od Zoje Žolek. Vendar je tudi Žoja Žolek vpisala eno zmago, ko je bila s 3:2, boljša od Ane Blatnik. Za Pucončanke sta po dvakrat zmagali še Ina Unger in Katja Kranjc.

M. Š,; M. K.; foto: NTZS