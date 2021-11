VIDEO: Predstavitev prenove Glasbene šole Sevnica

21.11.2021 | 11:00

GŠ Sevnica (foto: Občina Sevnica)

Ob drugačnih razmerah bi v tem tednu potekala obeležitev 150-letnice poslopja Glasbene šole Sevnica. Ta visok jubilej je še posebej slovesen, saj se šola ponaša s prenovljeno zunanjostjo. Prej obstoječo ploščad pred šolo je zamenjala armiranobetonska konstrukcija v dveh nivojih, na vrhnji za klopi in parkirna mesta za kolesa, v kletni etaži so enotno urejene drvarnice. Drugi del projekta celovite ureditve pa je zajemal izvedbo fasade ter ureditev okolice in odvodnjavanja pri šoli.

Projekta se je Občina Sevnica, ustanoviteljica glasbene šole, lotila v drugi polovici leta, zanju pa je iz občinskega proračuna skupaj namenila okrog 200 tisoč evrov.

Zaradi aktualnih razmer odpovedane dogodke v čast sevniškega občinskega praznika v kar največji meri nadomeščajo spletne različice. Sem sodi tudi spletna predstavitve omenjene naložbe z nagovorom ravnateljice Glasbene šole Sevnica Katje Krnc (spodaj).

