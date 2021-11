Knjigobežnica na Gričku

21.11.2021 | 15:00

Črnomelj - Knjižnica Črnomelj je v sklopu praznovanja jubileja - 60-letnice - pripravila tretji mesečni dogodek. Ob zaključku Tedna splošnih knjižnic, ki je po vsej Sloveniji potekal med 15. in 20. novembrom, so včeraj pripravili dogodek Ujemi knjigo in s slovesnim prerezom traku na Gričku odprli eno od treh knjigobežnic, ki zdaj v Črnomlju služijo izmenjavi knjig in povečanju bralne kulture.

V krajšem spremljevalnem programu so zbrane nagovorili dorektorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčič, podžupan Občine Črnomelj Dubravko Čengija in državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc. Program, ki ga je povezovala Eva Starašinič, sta glasbeno obogatili skupina Akustični iz Črnomlja ter recitatorka Manja Matić.

S. G.

