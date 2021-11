Sobotne korona številke - v regiji po novih okužbah prednjačijo Brežice (100)

21.11.2021 | 11:45

Foto: Bobo

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v Sloveniji včeraj odkrili 2245 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil znova visok, kar 47,4-odstoten, a zaradi sprememb zlasti pri samotestiranju ni več primerljiv s preteklimi podatki. Prejšnjo soboto je bilo sicer potrjenih 2365 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je bil 44,2-odstoten. Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 44.629 prebivalcev.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 3203, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2118.

V soboto so tudi opravili 45.810 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi. Delež pozitivnih PCR-testov je bil v soboto za 7,6 odstotne točke višji kot dan prej.

Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 84. Sedemdnevno povprečje se je zmanjšalo za 18, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa za tri.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.220.991 ljudi ali 58 odstotkov, z vsemi potrebnimi odmerki pa 1.138.530 ali 54 odstotkov.

Po podatkih vlade se je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj zdravilo 1126 covidnih bolnikov (včeraj 1106), od katerih jih je 269 (263 po podatkih covid sledilnika) potrebovalo intenzivno terapijo (včeraj 266). Najmlajši bolnik na navadnih oddelkih je star komaj 10 let, najmlajši na intenzivni negi pa 29 let. V zadnjem dnevu je umrlo 19 covidnih bolnikov (17 po podatkih covid sledilnika).

Kot je znano, se bo v Avstriji jutri ustavilo javno življenje, država se je namreč odločila za "lockdown." Slovenija se je na drugi strani odločila, da poskusi srečo z razmeroma blagimi ukrepi. Kot je na Twitterju pojasnil Roman Jerala s Kemijskega inštituta, bomo v "par tednih videli primerjavo učinkovitosti slovenskih in avstrijskih ukrepov." Dodal je, da nam "potek cepljenja ne gre v prid."

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 73 covidnih bolnikov (včeraj 79), od tega 17 na intenzivni terapiji. Šest so jih sprejeli, 11 odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 45 covidnih bolnikov, včeraj 41, dva na intenzivi - šest novih so sprejeli, dva sta umrla.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 63, Novo mesto 31, Črnomelj in Ribnica 20, Trebnje 14, Metlika 11, Semič 9, Šmarješke Toplice 8, Šentjernej 7, Loški Potok 6, Šentrupert 5, Straža in Žužemberk 4, Škocjan in Mirna Peč 3, Dolenjske Toplice 2

Posavje - Brežice 100, Sevnica 29, Krško 15, Bistrica ob Sotli 5, Kostanjevica na Krki 4, Radeče 1

M. K.