V občini Dobrepolje zaključujejo gradnjo centralne čistilne naprave

22.11.2021 | 08:20

Igor Ahačevčič (foto: arhiv DL; M. G.)

Dobrepolje - V občini Dobrepolje počasi zaključujejo z izgradnjo centralne čistilne naprave, na katero bo po načrtih v prihodnjih letih postopoma priključen večji prebivalstva. Čistilna naprava bo del širšega kanalizacijskega sistema, ki ga v zadnjih letih gradijo v občini.

V občini se namreč po besedah župana Igorja Ahačevčiča zavedajo pomena kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, saj občina leži na kraškem območju, kjer se nahaja tudi človeška ribica. Zato je pomembno, da odpadne vode ne ponikajo v podtalnico.

Po besedah župana so v izgradnjo kanalizacijskih sistemov v zadnjih letih vložili že veliko truda, kar nekaj dela pa jih še čaka. Trenutno zaključujejo z gradnjo čistilne naprave in zadrževalnega sistema visokih voda, ki bo v času močnih padavin preprečeval nenadni naval vode na čistilno napravo. Nato bosta sledila priklop vasi, ki ležijo neposredno ob glavnem kanalizacijskem vodu, in nadaljnja izgradnja kanalizacijskih vodov za priklop drugih vasi.

Med drugim bo treba narediti ločeno čistilno napravo v vasi Podpeč, ki leži v okolici Podpeške jame, v vasi Kompolje pa vakuumsko kanalizacijo, ki onemogoča vdor vode. Preko tega dela bo namreč šel krak protipoplavnega sistema, ki ga prav tako načrtujejo v občini.

Izvedba celotnega kanalizacijskega sistema bo občino po oceni župana stala med osmimi in devetimi milijoni evrov. Pri tem upajo, da bodo nekaj sredstev dobili iz načrta za odpornost in okrevanje.

STA; M. K.