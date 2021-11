Voda je res tekla, ognja pa ni bilo

Minulo noč ob 1.14 so na Stiplovškovi ulici v Brežicah gasilci PGD Brežice ob prisotnosti policije v večstanovanskem objektu s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, iz katerega je iztekala voda, in zaprli kopalniški kotni ventil. Stanovalci so sami zaprli glavni vodni ventil in s tem preprečili nadaljnje iztekanje vode.

Lažna prijava

Sinoči ob 19.13 naj bi v Rosalnicah, občina Metlika, v romskem naselju gorela hiša. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so ob prihodu na kraj ugotovili, da ni požara in da je šlo za lažno prijavo. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU, TP KOT POSTAJA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Nad progo.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Preko proge.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL, izvod 3. ŠMIHEL NNO-PROSTOZRAČNO;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA, izvod 3. KRKA ZEMELJSKO;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA, izvod 3. GOZDNA CVETLIČARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREKOPA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK na izvodu GOBNIK;

- od 8:00 do 12:00 bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH na izvodu GASILSKI DOM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbje, nizkonapetostno omrežje Vrtača med 8. in 14.30 uro.

