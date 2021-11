Najbolj urejena javna stranišča so v Krškem

22.11.2021 | 09:15

1. mesto Občina Krško (foto: KVČB)

Prireditev NJS je potekala na rajhenburškem gradu.

Prejemniki nagrad

Brestanica/Krško - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je podelilo nagrade in priznanja za najbolj urejena javna stranišča v Sloveniji za leto 2021. Sklepna prireditev izbora Naj javno stranišče 2021 je bila konec tedna na gradu Rajhenburg (posnetek je na voljo spodaj pod tekstom). V Mestni občini Ptuj imajo najlepše urejena javna stranišča v kategoriji mestnih občin. V kategoriji ostalih občin pa si je prvo mesto tudi letos prislužila Občina Krško, so sporočili iz društva.

V kategoriji bencinskih servisov si je nagrado prislužil bencinski servis Petrol Mlake v smeri Italije.

Tudi letos je straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2021 med mestnimi občinami dobila Mestna občina Nova Gorica. V kategoriji ostalih občin je straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča 2021 dobila Občina Vrhnika, med bencinskimi servisi pa bencinski servis OMV Lukovica v smeri smer Ljubljane.

Med letom so člani komisije Društva za KVČB prevozili 4063 kilometrov in izvajali terensko ocenjevanje na 158 lokacijah javnih stranišč po vsej Sloveniji. Preverili so, kakšno je stanje javnih stranišč v 11 mestnih občinah, 84 ostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji. Komisija je ocenjevala dostopnost, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.

Ugotavljajo, da kar nekaj občin nima stranišča, namenjenega osebam na invalidskih vozičkih oz. imajo na voljo le ženski in moški del sanitarij. Takim občinam se je seveda ocena znižala.

Med mestnimi občinami, ki so zelo napredovale po lestvici, so izpostavili Mestno občino Ptuj in Mestno občino Murska Sobota, med ostalimi občinami pa Piran, Rogaško Slatino in Laško.

Najpogostejše težave, ki spremljajo bolnike s KVČB, so odvajanje mehkejšega in vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni, pogosti in hitri pozivi na blato. V času zagona bolezni morajo bolniki na stranišče tudi do 30-krat dnevno in zato potrebujejo stalen ter hiter dostop do stranišč, so še sporočili organizatorji izbora.

M. K.