Pri Novem mestu kmalu začetek gradnje kolesarske steze Krka - Žihovo selo

22.11.2021 | 13:45

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Pri Novem mestu bo po današnjem začetku uvedbe v delo v mesecu dni stekla gradnja 1,3-kilometrskega odseka kolesarske steze med vasjo Krka in Žihovim selom pri Otočcu. Naložbo v vrednosti nekaj manj kot 550.000 evrov bo v celoti pokrila država. Omenjeni odsek kolesarske steze bodo zgradili kot del projekta S kolesom ob Savi in Krki.

Dobrih 1300 metrov dolgo in tri in pol metre široko kolesarsko stezo bo gradilo ljubljansko gradbeno podjetje CVP. Dela naj bi končali septembra prihodnje leto, so sporočili z novomeške občine.

Nova kolesarska povezava je sicer del projekta S kolesom ob Savi in Krki, v katerem sodeluje 14 občin z Dolenjske in Posavja, med njimi tudi Mestna občina Novo mesto.

Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin ter vzpostavitev mreže regionalnih kolesarskih poti, ki bo povezovala celotno območje ob Savi in Krki. Delovala bo kot enotno omrežje, navezano na lokalne kolesarske povezave, so še pojasnili na Mestni občini Novo mesto.

M. K.