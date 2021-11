Pozitivnih več kot 50% testov; navadne covidne postelje skoraj povsem zasedene

22.11.2021 | 10:45

Po sobotnem visokem deležu pozitivnih testov – bil je 47,4-odstoten – je prišla nedelja in z njo še obilnejša bera – kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je bil delež pozitivnih testov včeraj kar 50,9-odstoten, potem ko so opravili 2730 PCR-testov in potrdili 1389 novih primerov okužbe s covidom-19.

Kot kažejo podatki Sledilnika covid-19, je danes hospitaliziranih 1162 covidnih bolnikov (včeraj 1126), intenzivno nego jih potrebuje 276 ( včeraj 269). Preminilo jih je 17 (včeraj 19).

Navadne covidne postelje so torej skoraj povsem zasedene. Koordinator covidnih bolnišničnih postelj Robert Carotta je namreč pred časom povedal, da je maksimalna zasedenost navadnih covidnih postelj okrog 1200.

Kot ocenjujejo, je v Sloveniji aktivnih 44.743 primerov okužbe. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih je 2123, v zadnjem tednu pa 3143.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 77 covidnih bolnikov (včeraj 73), od tega 18 na intenzivni terapiji. Devet so jih sprejeli, štiri odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 48 covidnih bolnikov, včeraj 45, dva na intenzivi - pet novih so sprejeli, dva sta umrla.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 33, Kočevje 17, Šentjernej 13, Metlika 8, Šmarješke Toplice 6, Trebnje in Semič 5, Žužemberk in Mirna Peč 4, Dolenjske Toplice 3, Črnomelj, Škocjan in Mokronog Trebelno 2, Straža in Sodražica 1

Posavje - Brežice 36, Krško 30, Sevnica 21, Kostanjevica na Krki 3, Radeče 1

M. K.