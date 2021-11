Umor v Brestanici: 69-letna ženska mrtva, osumljenec na psihiatriji

22.11.2021 | 11:00

Brestanica - Na Policijski upravi Novo mesto danes podrobneje pojasnjujejo sobotno večerno dogajanje, ko so nekaj pred 18. uro na številko 113 prejeli klic, da naj bi se zgodil umor v Brestanici. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov in reševalci z zdravnico.

V stanovanjski hiši so našli mrtvo 69-letno žensko in poškodovanega osumljenca. Ogled kraja je vodila dežurna preiskovalna sodnica z dežurno državno tožilko in ob strokovni pomoči kriminalistov in forenzičnih strokovnjakov Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.

Osumljenega 79-letnika so najprej zdravniško oskrbeli, nato pa zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora pridržali na policijski postaji. Naknadno so pridržanje prekinili in osumljenega še isto noč hospitalizirali v psihiatrični ustanovi.

Preiskovalna sodnica je za pokojno odredila sodno obdukcijo, da se ugotovi vzrok in čas smrti ter druge okoliščine smrti.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine primera, so še zapisali na PU Novo mesto.

M. K.