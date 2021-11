Polona Kambič: ''Nekaj je zelo zelo narobe in to ni povezano z zdravjem''

Semič - Poročali smo, da bo pet od 14. semiških občinskih svetnikov zahtevalo sklic izredne seje Občinskega sveta zaradi poziva županje Polone Kambič semiški osnovni šoli oz. njeni ravnateljici, naj ne upošteva epidemioloških ukrepov, ker da so odloki o tem nezakoniti. V javnem pismu so od županje med drugim zahtevali opravičilo.

Polona Kambič jim danes odgovarja v pismu, ki ga je objavila na svojem FB profilu. Zapis petih svetnikov šteje kot osebno žaljivega, poudarja, da sama ne ocenjuje zdravstvenih ukrepov, pač pa le politične, in kadar ti niso zakoniti, šteje za svojo dolžnost, da občane in otroke zaščiti pred brezpravnim ravnanjem.

Županjino pismo objavljamo v celoti:

"Spoštovani ga. Sonja Klemenc Križan, ga. Urška Banovec, ga. Dina Šmalc, g. Damir Stare, g. Anton Križe,

prejela sem vašo e-pošto in dopis, ki ga štejem kot osebno žaljivega, saj v njem prevladujeta osebna diskvalifikacija in subjektiven pogled. Kot dolgoletna županja sem namreč vedno nosila odgovornost za vsako svoje delovanje in izjavljanje. In to se tudi sedaj ni v ničemer spremenilo, saj so moje izjave vedno na strani veljavne zakonodaje ter varovanja zakonitih pravic občank in občanov.

Preteklo leto in pol je zelo močno zaznamovalo naša življenja in primorani smo bili sprejemati izjemno težke osebne odločitve. In to velja za slehernega človeka, kakršnokoli pot si je že izbral. Za odgovorne ljudi na javnih funkcijah, kakršna je tudi moja županska, je zato v tem napornem času, ko smo vsakodnevno deležni medijskih pritiskov in medsebojnega razdvajanja, najvažneje, da se oklenemo temeljnih civilizacijskih vrednot, zapisanih v naši nacionalni zakonodaji. Le-ta pa ne dopušča prav nobenega kršenja človekovih oziroma otrokovih pravic ter nikakršne diskriminacije ljudi.

Verjetno sem zadnja, ki bi ji lahko očitali pomanjkanje skrbi in pomoči za starejše in nebogljene. Če bi brali s srcem (ne pa strankarsko oziroma politično), bi uvideli, da me vodi izključno skrb do mnogih, ki vsak dan trkajo na moja županska vrata, me kličejo po telefonu in mi pošiljajo poštna sporočila. Vodi me njihova stiska, do katere je prišlo zaradi nedovoljenega zanemarjanja naših osnovnih ustavnih pravic. Mnogi med njimi so namreč brez kakršnih koli pojasnil ali argumentov vsakodnevno stisnjeni v kot in potrebujejo pomoč. Jokajo, obupujejo, ker ne vedo, kako naprej. Sama pa sem zmeraj bila in zmeraj bom županja vseh naših občank in občanov. Ne zgolj nekaterih. Zato ne dopuščam nikakršne diskriminacije, brezpravnosti, trpinčenja ali manipulacije. To sem dolžna storiti, tudi zato so mi ljudje zaupali že v tretje.

Zato štejem za svojo poklicno oziroma profesionalno dolžnost, da vse občanke in občane ter vse naše otroke zaščitim pred brezpravnim ravnanjem, ki ga našim osnovnim šolam narekuje režimska politika. Verjamem namreč, da naša ravnateljica, ki je doslej zgledno in zakonito vodila vzgojno-izobraževalni proces, česa takšnega ne bi nikoli uvedla in izvajala samodejno. Zato sem ji kot županja dolžna nuditi vso podporo, da bo lahko avtonomni šolski prostor učinkovito zavarovala pred vsakršnim posegom v integriteto otok in kršenjem otrokovih pravic.

Prepričana sem, da so enaki tudi interesi vseh staršev, četudi so morda različno misleči, zagotovo pa si nihče med njimi ne želi, da bi bil njegov otrok v šoli zaradi česarkoli diskriminiran ali pa obravnavan v nasprotju s starševskimi pravicami. Vsi mi, ravnateljica, učiteljice in učitelji, starši in jaz kot županja, smo tako na velikanski osebni in poklicni preizkušnji, ali bomo zmogli v tem medijsko ustvarjenem kaosu izluščiti bistveno in poskrbeti za naše otroke na način, da bo šola še naprej ostajala varen prostor za razvoj vseh otrok, ne samo nekaterih.

Samo to sem imela pred očmi, ko sem pisala svoje pismo, namenjeno ne le ravnateljici, ampak vsej naši občinski javnosti – da vsi skupaj sprevidimo, da je v naši državi nekaj zelo zelo narobe in da to ni povezano z zdravjem. Iz vašega pisanja je razvidno, da razmišljate zgolj o kovid problematiki, o kateri pa si žal niso edine ne stroke ne politike. Izražam vso spoštovanje zdravstvenemu osebju, ki skrbi za bolne, pa ne le sedaj, ampak tudi pred in po kovidu. Nenazadnje je to njihova odgovornost in pristojnost. Moja odgovornost in pristojnost pa je, da naredim vse, kar je v moji moči, da bodo vodstvo in zaposleni na naši osnovni šoli prav vsakemu šoloobveznemu otroku v naši občini nudili povsem enake možnosti razvojnega in učnega napredovanja. In ko sem zaznala, da sporni vladni odloki to ogrožajo, sem bila dolžna na to opozoriti.

Obžalujem, da ste kot svetnice in svetnika zapisali, da za vas »ni pomembno, ali je zapisano v zakonu«. Zame pa je in to ne samo pomembno, ampak zavezujoče. Ne znam si predstavljati, kam bi nas pripeljal tak način dela, ki ga očitno odobravate. Verjetno nazaj v čase, ki se nikakor ne smejo vrniti, v čase, ki smo jih civilizacijsko, kulturno in zavestno prerastli.

Nisem presojevalka zdravstvenih ukrepov, ampak iz položaja, ki ga zasedam, zgolj političnih, kadar ti nimajo pravne podlage, povrhu pa še otežujejo naša življenja. In pri tem tudi od vas pričakujem, da prevzamete odgovornost za vse občanke in občane, ne samo za vaše strankarske kolegice in kolege ali prijateljice in prijatelje. Nikogar ne smemo pustiti samega, nihče ne sme biti izločen, zatiran, stisnjen v kot. Ali pa še huje, noben otrok ne sme biti brez malice in kosila, k čemur našo ravnateljico brezčutno poziva arogantna resorna ministrica.

In zavoljo tega sedaj pozivam tudi vas, da se kot občinske svetnice in svetnika ogradite od kakršne koli politizacije v časih, ko ljudje po nepotrebnem umirajo, tudi zato, ker ne dobijo pravočasne zdravniške oskrbe, ko so otroci izpostavljeni psihičnim stiskam, ko so starši nemočno podvrženi kolesju režima, ki nima in ne zmore dati nobenih odgovorov na naša osnovna vprašanja, ki jih zastavljamo že drugo leto zapored. Na kar pa vi očitno mirno pristajate in to morda celo opravičujete.

A za ignoranco državljank in državljanov ni nikoli nobenega opravičila. Če se mora kdo komu opravičiti, je opravičilo ljudem dolžna dati država in v njenem imenu predvsem Vlada RS. Opravičiti in oddolžiti bi se morala za škodo, povzročeno otrokom in starostnikom, za širjenje nepotrebnega strahu preko medijev, za nedostopnost preizkušeno učinkovitih zdravil, za pogojevanje naših pravic in svobode s cepljenjem in še za marsikaj.

Sama lahko vsak dan s čisto vestjo stopim pred občanke in občane. Moje poslanstvo in moje mesto je vedno bilo in vedno bo, sočutno poskrbeti za dobro vseh ljudi. Upam, da slednje zmorete tudi vi. To je namreč naša skupna naloga, ker so nam ljudje to zaupali.

Lepo pozdravljeni, Polona Kambič, županja

P.s.: Hvala vsem, ki ste mi v zahvalo prinesli cvet podpore. Šopka krasita mojo pisarno 🙏🤗❤.''

