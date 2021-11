Požar, ki ga ni bilo - za lažno prijavo zapor; iz prekajevalnice ukradli 400 kg mesa

22.11.2021 | 13:00

Ukradli so 400 kg mesa, ki se je dimilo. (ilustrativna slika; Dreamstime)

Sinoči nekaj po 19. uri so na regijskem centru za obveščanje prejeli klic na pomoč, ker naj bi v Rosalnicah gorel objekt. Takoj so bili, kot smo že poročali, aktivirani gasilci dveh prostovoljnih gasilskih društev. Na kraju pa so ugotovili, da je nekdo lažno naznanil požar.

Policisti so takoj začeli preiskavo in ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost, sporočajo s PU Novo mesto. Kazenski zakonik namreč določa, da kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje z zaporom do treh let. Če je bilo z dejanjem preprečeno ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja premoženjska škoda, pa se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Vlomi in tatvine

Na Trebanjskem Vrhu je med 17. 11. in 19. 11. nekdo skozi vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Cerovem Logu na območju PP Šentjernej je v petek dopoldne neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v hišo. Ukradel je zlat nakit in lastnike oškodoval za okoli 1400 evrov.

V noči na soboto so v Stari Bučki na območju PP Šentjernej neznanci vlomili v objekt za prekajevanje mesa in ukradli okoli 400 kg mesa. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Zaborštu na območju Škocjana pa je v zadnjem mesecu dni nekdo s strehe nenaseljenega objekta potrgal bakrene žlebove. Škode je za okoli 1100 evrov.

Pijan vijugal po cesti čez Gorjance

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni, da naj bi na cesti Novo mesto - Metlika voznik osebnega avtomobila vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu.Nevarnega voznika so izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da ima voznik Peugeota v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola. Izločili so ga iz prometa, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vklenili so ga na Šmihelskem mostu

V noči na soboto so bili policisti obveščeni o kršenju javnega reda in miru na Šmihelskem mostu, kjer naj bi pijan moški razgrajal in poškodoval več košev za smeti. 26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Razgrajal doma

V soboto okoli 21. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz Smolenje vasi, kjer naj bi večkratni kršitelj ponovno kršil javni red in mir. 33-letni kršitelj, ki se je nedostojno vedel do družinskih članov, tudi po prihodu policistov s kršitvami ni prenehal, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapce migrantov

Policisti PP Brežice so v soboto dopoldne na območju Jesenic ustavili osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak. Državljan Srbije je na zadnjem sedežu in v prtljažniku prevažal pet državljanov Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Srbu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Sinoči nekaj po 22. uri so v Novi vasi pri Mokricah prijeli 22-letnega državljana Kosova, ki je z osebnim avtomobilom v notranjost države nameraval prepeljati pet državljanov Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Avtomobil znamke BMW so mu zasegli.

Policisti PP Metlika pa so v minuli noči v Metliki prijeli državljana Rusije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal štiri državljane Kazahstana. Tudi njega bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, Opel astro so mu zasegli.

Policisti so poleg tega na območju Preloke (PP Črnomelj) izsledili in prijeli 15 državljanov Afganistana in v Črnomlju dva državljana Irana.

M. K.