Otočec kot simbol hrvaško-slovenskega prijateljstva

22.11.2021 | 16:10

Sedanji in nekdanji predsedniki vlad Slovenije in Hrvaške Janez Janša, Lojze Peterle, Franjo Gregorić in Andrej Plenković so na Otočcu odkrili spominsko obeležje v spomin na prijateljsko sodelovanje vlad obeh držav v času osamosvajanja. (foto: I. Vidmar)

Otočec - Danes popoldne so sedanji in nekdanji predsedniki vlad Slovenije in Hrvaške Janez Janša, Lojze Peterle, Andrej Plenković in Franjo Gregorić na Otočcu odkrili spominsko obeležje v spomin na prijateljsko sodelovanje vlad obeh držav v času osamosvajanja. Precej oziroma verjetno celo večina sestankov med predstavniki obeh vlad je bilo namreč prav na Otočcu, ki je približno na sredini poti med Ljubljano in Zagrebom, na Otočcu pa so se pred začetima procesoma osamosvajanja srečevali tudi predstavniki strank demokratične opozicije.

V svojih govorih so vsi poudarjali pomen prijateljskih odnosov med državama, ki so jih v dobrih treh desetletji sicer sem ter tja nekoliko skalili nekateri nesporazumi, povezani predvsem z določanjem meja med državam, v celoti pa so bili ves čas dobri.

Medtem ko so bili ostali trije govorniki v svojih govorih diplomatski, si aktualni predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša ni mogel kaj, da ne bi zbrane podučil, da so se na Otočcu srečevali tudi predstavniki opozicijskih strank iz Slovenije, Hrvaške in Bosne, ki so nastale iz komunistične partije, ki naj bi prav tu sklenili dogovor, da bodo podprli osamosvojitev, a pod pogojem, da se takoj po izpeljani osamosvojitvi takoj znova združijo v Jugoslavijo, česar se danes naj ne bi nihče več hotel spomniti.

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Kako je pa to sodelavanje izgledalo? Vojaško kakor se spomnim ne ... 2h nazaj Oceni true truic Sodelovanje Pliva + Krka....satanmatrix. Po Rotary klubu iz Otočca. Mrššššš....masonsko vam sat.m.. ! 2h nazaj Oceni true truic https://www.rotaryslovenija.org/klubi https://hr.wikipedia.org/wiki/Rotary_Hrvatska Preglej samo prijavljene komentatorje