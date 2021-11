Na AC se je prevrnil na streho

22.11.2021 | 20:00

Ilustrativna slika (arhiv DL)

Danes ob 13.35 se je na dolenjski avtocesti pri Zalokah, občina Krško, zgodila prometna nesreča, v kateri se je voznik osebnega vozila prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, posuli razlite tekočine in počistili cestišče. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Krško in jo prepeljali v SB Brežice.

Pri Laščah zletel s ceste

Ob 16.45 je pri naselju Lašče, občina Žužemberk, voznik z osebnim vozilom zletel s ceste. Gasilci PGD Žužemberk so odklopili akumulator na vozilu, zavarovali kraj nesreče in pomagali policiji. V nesreči poškodovanih ni bilo.

Z gasilci do onemoglega

Ob 11.12 so v ulici Čardak v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanjski hiši in omogočili zdravstvenem osebju dostop do onemogle osebe. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

M. K.