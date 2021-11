Novo vozilo za PGD Orehovica

22.11.2021 | 19:30

Foto: Občina Šentjernej

Orehovica - Gasilci PGD Orehovica so si ob 120-letnici delovanja uresničili željo in kupili novo gasilsko vozilo za prevoz moštva tipa GVM-1. Včeraj so ga pred gasilskim domom v Orehovici uradno predali svojemu namenu.

Pri predaji so poleg župana Občine Šentjernej Jožeta Simončiča sodelovali še predsednik PGD Orehovica Aleš Medle, poveljnik PGD Orehovica Gregor Pavlin ter zbrani člani upravnega odbora.

Vrednost vozila znaša nekaj več kot 34 tisoč evrov. Iz občinskega proračuna je društvo prejelo sredstva v višini 70% vrednosti gasilskega vozila, nekaj manj kot 24 tisočakov.

Slovesno predajo jim je onemogočilo zdravstveno stanje v državi, si bodo pa občina in gasilci prizadevali, da dogodek obeležijo v prihodnjem letu, takoj, ko bodo to dopuščale razmere, so sporočili iz šentjernejske občine.

M. K.