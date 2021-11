Dimniški požar

23.11.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.33 so zagorele saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše v naselju Breže v občini Ribnica. Posredovali so gasilci PGD Ribnica in PGD Jurjevica, ki so počakali, da so saje dogorele, očistili dimnik, iznesli saje ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Prepovedali so kurjenje do obiska dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 16.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVEC;

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA, TP RADOVIČI, TP ROSALNICE 2;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, izvod Gor. Griblje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1. TRŠKA GORA in izvod 4. PROTI OSOLNIKU;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 16.00 do 17.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LOKA;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLOBOKO, TP TEHTNICA GLOBOKO in TP HUDEJE KOLMAN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.