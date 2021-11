Novi vrtec - Gradbeno do konca leta

Vizualizacija novega vrtca ob topliški osnovni šoli (Vir: Občina Dolenjske Toplice)

Dolenjske Toplice - Občina z ZPMS podpisala pogodbo za nakup potrebnih zemljišč – Vrtec naj bi začeli graditi jeseni 2022 – Vrednost še ni znana

V Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma jeseni prihodnje leto začeli graditi nov vrtec ob osnovni šoli, o katerem se sicer govori že vrsto let. Občina je pretekli teden z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) podpisala pogodbo za nakup potrebnih zemljišč. Kot je pojasnil župan Franci Vovk, imajo zdaj vse potrebne dokumente in bodo še pred koncem meseca vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdajo katerega pričakuje še pred koncem leta ali pa v prvi polovici januarja. Vrtec, ki bo imel 12 oddelkov, naj bi otroški živžav napolnil spomladi leta 2024.

»S pogodbo smo pridobili 4.169 kvadratnih metrov zemljišča; tri parcele potrebujemo za gradnjo vrtca, dve manjši pa sta bili že zdaj v uporabi osnovne šole. Dogovorjena kupnina znaša dobrih 132.000 evrov z DDV; približno toliko je bila prodajalkina pričakovana cena brez DDV. Hvaležen sem ZPMS za razumevanje in naklonjenost, saj je sporazumno dosežena cena bistveno nižja od pričakovane,« je bil zadovoljen Vovk in dodal, da so pogodbeno uredili še status poti do Tabora Mojca, ki bo služila tudi vrtcu. Ta pot je zdaj prešla v občinsko last, sledi kategorizacija, uredili bodo javno razsvetljavo in skrbeli za vzdrževanje te javne poti.

Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) bodo predvidoma pripravili do konca marca 2022, nato sledi objava javnega razpisa za izbiro izvajalca. »Predvidevam, da se bo gradnja novega vrtca začela jeseni prihodnje leto. Prvi zahtevek v višini 100.000 evrov moramo skladno s terminskim načrtom sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izstaviti že konec naslednjega leta, v letu 2023 bomo dobili približno 800.000 evrov, preostanek do 1,172.000 evrov, kot znaša znesek sofinanciranja, pa v letu 2024,« je pojasnil župan in še pridal, da vrednost celotne investicije še ni znana. »Vsekakor pa bo za naš proračun to velik zalogaj«.

M. Ž.