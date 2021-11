Pijan se je prevrnil v jarek; pokradli kable signalno varnostnih naprav

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili včeraj nekaj pred 17. uro obveščeni o prometni nesreči pri Dvoru, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal v jarek. Opravili so ogled in ugotovili, da je 33-letni voznik zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. V litru izdihanega zraka pa je imel 0,99 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S ceste zaradi pretežke noge

Okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča v Dobravi na območju PP Brežice. Policisti so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo izdali plačilni nalog.

Eni kable, drugi nakit

V noči na 22. 11. je na železniški postaji v Semiču nekdo ukradel okoli 1300 metrov bakrenega in optičnega kabla signalno varnostnih naprav. S tatvino je povzročil za okoli 5000 evrov gmotne škode.

V naselju Ravni na območju PP Krško pa je nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo ukradel zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju Preloke izsledili in prijeli 15 državljanov Afganistana, v Balkovcih šest državljanov Afganistana v Tribučah šest državljanov Afganistana in v Novem mestu državljana Afganistana.

