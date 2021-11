Prvi korak do Športnega parka Metlika s stadionom, igrišči, parkom in bazenom

23.11.2021 | 14:10

Podpis pogodbe (fotografije: Občina Metlika)

Metlika - Občina Metlika je v letošnjem letu izvedla postopek projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za arhitekturno, krajinsko-arhitekturno, konstrukcijsko, prometno in urbanistično zasnovo Športnega parka Metlika severno od metliške osnovne šole. Hkrati je bil izbran tudi projektant – Arhitekturni biro Ravnikar Potokar, ki bo v prihodnjem letu izdelal projektno dokumentacijo za ureditev in izgradnjo Športnega parka.

Direktor biroja Robert Potokar in metliški župan Darko Zevnik sta pogodbo podpisala te dni.

V 1 . fazi se predvideva ureditev atletskega stadiona s šestimi tekaškimi stezami in nogometnim igriščem za trening, pripadajočimi tribunami, parkirišči in sprehajalno/trim stezo.

2. faza predvideva izgradnjo nogometnega igrišča za tekme s pripadajočimi tribunami in spremljevalnim objektom, rokometno in košarkarsko igrišče, igrišče za odbojko na mivki, gibalni park in zunanji bazen z možnostjo nadkritja.

''S športnim parkom bomo v Metliki pridobili nove zanimive programe za vse generacije naših občanov,'' ob tem sporočajo iz občine Metlike in dodajajo, da si je urbanistično arhitekturno zasnovo po fazah moč ogledati na panojih v sejni sobi Občine.

M. K.