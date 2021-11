FOTO: Voznica z avtom pristala na strehi

23.11.2021 | 18:15

Nesreča na cesti Lončarjev Dol - Trnovec (foto: PGD Sevnica)

PGD Sevnica

Pri Družinski vasi so odpravljali posledice nesreče. (foto: Policijske kontrole Dolenjska)

Danes zjutraj nekaj minut po sedmi se je na relaciji Lončarjev Dol - Trnovec, občina Sevnica, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in ga odstranili s cestišča. Nudili so tudi pomoč policiji in reševalcem NMP Sevnica ter z vpojnimi sredstvi nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

Reševalci so voznico na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Nesreča tudi v Družinski vasi

Ob 13.50 sta v naselju Družinska vas, občina Šmarješke Toplice, trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz vozila, nudili prvo pomoč poškodovanim in posuli razlite motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve osebi oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.