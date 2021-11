V občini Dobrepolje načrtujejo gradnjo protipoplavne zaščite

24.11.2021 | 07:30

Simbolna slika (foto: Bobo)

Dobrepolje - V občini Dobrepolje v prihodnjih letih načrtujejo gradnjo protipoplavne zaščite, s katero želijo po besedah župana Igorja Ahačevčiča občino zavarovati pred poplavami stoletnih vod. Trenutno pripravljajo idejni načrt, ki ga bodo dali v javno razpravo prihodnje leto. Osnovna ideja je vodo v času poplav speljati mimo naselij, pravi župan.

V občini so bili samo v zadnjem dobrem desetletju deležni dveh poplav stoletnih voda, zaradi česar je bila občina nekaj časa tudi odrezana od sveta, to je bilo v letih 2010 in 2014.

Ob hudih nalivih poplavlja predvsem reka Rašica. Ta sicer v normalnem obdobju ponikne v požiralnik pri vasi Ponikve, ko je veliko padavin, pa se razliva čezenj. Rašici se pridruži še voda iz treh izvirov z obrobja občine (izpod Podpeške jame, izpod vasi Podgora in iz Kompoljske jame), tako združena voda pa nato poplavlja predvsem v južnem delu občine, v Struški dolini, kjer zalije veliko hiš vse do žlebov. Najbolj ogrožene so vasi Potiskavec, Podtabor, Kolenča vas in vas Pri Cerkvi - Struge, poplavlja tudi v zgornjem delu občine. "Kadar nastopi stoletna voda, so zaradi poplav ogrožene tri četrtine prebivalstva občine," je povedal župan.

Do zdaj so za obvarovanje pred poplavami čistili požiralnike, vendar to po besedah Ahačevčiča več ni dovolj, zato želijo zgraditi celovit protipoplavni sistem. Osnovna ideja je, da bi zasledovali naravno obnašanje vode ter jo tam, kjer ob poplavah teče čez naselja, speljali mimo njih. Ideja je urediti struge, ki bi vodo mimo naselij znova pripeljale do požiralnikov na nasprotni strani doline, pravi župan.

Trenutno na občini zaključujejo z idejnimi rešitvami, kako to narediti, o predlagani rešitvi pa nameravajo prihodnje leto izvesti javno razpravo. Nato bosta sledila projektiranje in sama gradnja. Koliko jih bo vse skupaj stalo, še ne vedo, se pa "pri takih zadevah hitro pogovarjamo o več milijonih", pravi župan.

STA; M. K.