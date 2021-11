Nekdanja telefonska govorilnica zdaj Jernejeva bralnica

Direktor novomeške knjižnice Luka Blažič in šentjernejski župan Jože Simončič sta v bralnico že prispevala prvi knjigi.

Jernejeva bralnica vabi.

V Jernejevo bralnico so knjige prvi položili župan Jože Simončič, direktor KMJ Novo mesto Luka Blažič, vodja krajevnih knjižnic Irena Muc in bibliotekarka krajevne knjižnice Sabina Jordan Kovačič.

Šentjernej - Šentjernejčani nimajo izgovorov, da ne bi brali. V občinskem središču že dolgo deluje Knjižnica Šentjernej, ki je ena od krajevnih knjižnic Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Domuje v prijetnih prostorih Kulturnega centra Primoža Trubarja in je dobro obiskana.

A od nedavnega imajo domačini na voljo knjige še drugje – v prvi knjigobežnici v občini, ki so jo uredili kar v nekdanji telefonski govorilnici »na plac«. Poimenovali so jo Jernejeva bralnica.

Knjigobežnice, ki jih imajo že v marsikateri dolenjski občini in so dobro zaživele, so slovenska podružnica svetovne iniciative »Little Free Library«, ki spodbuja ljudi k branju in izmenjavi dobrih knjig. Gre za hišice različnih oblik, v katerih so shranjene knjige, in prav vse delujejo na način Vzemi knjigo, podari knjigo.

Prosta menjava knjig, kadarkoli, brez članarine

Tudi v Jernejevi bralnici bo tako potekala prosta izmenjava knjig, brez članarine ali drugih obveznosti. Vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo podari svojo. Na ta način bo raznoliko branje, ki bi sicer ostajalo kje pozabljeno na domačih knjižnih policah, dostopno različnim generacijam tudi zunaj knjižnice. Tako knjige in revije ponovno najdejo pot med bralce.

Bibliotekarka šentjernejske knjižnice Sabina Jordan Kovačič vabi vse, da v knjigobežnico odložite revije in knjige vseh vrst in oblik, take za otroke kot odrasle, če seveda želite, da jih prebere še kdo drug.

Lahko knjige prinesete tudi v knjižnico

V knjižnici bodo skrbeli, da knjigobežnica ne bo nikoli prazna – tudi z odpisanimi knjigami in tistimi, ki so jih dobili v dar. Če ima kdo večje število knjig za Jernejevo bralnico, jih lahko prinese tudi v knjižnico, da jih bodo postopoma dodajali. Odvečne knjige torej ne zavrzite, saj bo morda komu drugemu postala dobra prijateljica.

Občina Šentjernej se zahvaljuje vsem, ki so prispevali fotografije, da so bralnico slikovno obogatili s turističnimi vsebinami. Tako ne bo le spodbujala k branju, ampak bo prispevala še k turistični podobi kraja.

