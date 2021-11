FOTO: Na strehi je končala 18-letna voznica začetnica

24.11.2021 | 10:00

18-letna voznica se je na srečo le lažje poškodovala. (foto: PGD Sevnica)

Včeraj nekaj po 7. uri se je, kot smo poročali, zgodila prometna nesreča na lokalni cesti pri Lončarjevem Dolu (PP Sevnica). Policisti so ugotovili, da je 18-letna voznica začetnica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste na brežino in se z vozilom prevrnila na streho. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti pa ji bodo izdali plačilni nalog.

Trčila v betonsko korito ob hiši in pobegnila

Okoli 10. ure so bili policisti obveščeni, da je na območju Lutrškega sela voznica osebnega avtomobila trčila v betonsko korito ob stanovanjski hiši in odpeljala s kraja nesreče. Na podlagi opisa so policisti 38-letno pobeglo voznico izsledili na območju Dobruške vasi. Zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega s kraja ji bodo izdali plačilni nalog.

Trčila vanjo, ko je stala pred semaforjem

Prometna nesrečav Družinski vasi se je včeraj zgodila nekaj pred 14. uro. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je zanjo odgovorna 56-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 20-letne voznice, ki je ustavila pri rdeči luči na semaforju, ki ureja izmenični enosmerni promet na delovišču. Obe poškodovani udeleženki nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 56-letni voznici bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Otroci priča nasilju

Trebanjski policisti so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Trebnjega, kjer je bil 35-letni moški nasilen do žene. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Z namenom zaščite žrtev so mu prepovedali tudi približevanje trem mladoletnim otrokom, ki so bili priča nasilju. O ugotovitvah so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju prepovedi približevanja. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje.

Kradla je hrano

Okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o tatvini v prodajalni v Krškem, kjer naj bi ženska iz trgovine brez plačila odnesla več prehrambenih izdelkov. Policisti so 24-letno osumljenko iz Kerinovega Grma izsledili in prijeli. Zasegli so ji ukradeno blago v vrednosti več kot sto evrov in jih vrnili osebju prodajalne. Sledi ovadba.

Prijeli tihotapca in pet Afganistancev

Policisti PP Brežice so minulo noč v Novi vasi pri Mokricah ustavili osebni avtomobil VW golf slovenskih registrskih oznak. 69-letni voznikje v njem prevažal pet državljanov Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 69-letniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

M. K.