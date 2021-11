Trend usihanja koronavirusa se nadaljuje

24.11.2021 | 11:45

Foto: Bobo

Če primerjamo s prejšnjim tednom, je torek še četrti dan zapored z nižjim dnevnim izkupičkom pozitivnih na testih na koronavirus.

Včeraj so v Sloveniji opravili 8618 PCT testov, na katerih so zaznali 3144 pozitivnih oseb. Delež pozitivnih izvidov je znašal 36,5 odstotka. Oba podatka sta boljša kot v torek pred osmimi dnevi. Takrat so našli 4282 pozitivnih, delež pa je znašal 42,62 odstotka.

V torek so opravili tudi 57.422 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi. Število aktivnih primerov okužbe se je v primerjavi z dnevom prej znižalo za 1339. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je zmanjšalo za 162, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa za 63.

V bolnišnicah danes zdravijo 1168 covidnih bolnikov, od tega jih je po podatkih vlade 283 na intenzivni negi (po podatkih sledilnika pa 279, kar je štiri manj kot včeraj). Včeraj je sicer umrlo 11 ljudi zaradi covida ali z njim.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 78 covidnih bolnikov (včeraj 77), od tega 18 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in jih štiri odpustili.

V SB Brežice imajo 46 covidnih bolnikov, včeraj 49, enega na intenzivi - štiri nove so sprejeli, jih šest odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 69, Kočevje 60, Črnomelj 34, Šentjernej 29, Ribnica in Šmarješke Toplice 23, Trebnje 20, Straža 15, Semič 11, Žužemberk in Mokronog Trebelno 9, Škocjan in Dolenjske Toplice 8, Šentrupert 5, Metlika in Mirna 4

Posavje - Brežice 102, Krško 58, Sevnica 38, Bistrica ob Sotli 5, Radeče 3, Kostanjevica na Krki 2

M. K.