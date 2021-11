V ospredju gradnja vrtca in obvoznice

24.11.2021 | 11:00

Mirnski svetniki so včeraj takole potrdili predloga proračunov za leti 2022 in 2023, ki sta zdaj v javni razpravi.

Mirna - Mirnski svetniki so na včerajšnji seji v prvem branju potrdili predloga proračunov za naslednji dve leti. Občina za leto 2022 načrtuje 3,7 milijona evrov prihodkov in približno 100.000 evrov manj odhodkov. V letu 2023 pa naj bi se v občinsko blagajno steklo približno 3,9 milijona evrov prihodkov, ob tem pa predvidevajo okoli 3,8 milijona evrov odhodkov. Zadolževanje ni predvideno.

»Kot običajno smo na občinski upravi skupaj z županom pripravili investicijsko naravnana predloga proračunov, saj za investicije v obeh letih skupaj namenjamo približno 2,2 milijona evrov,« pojasnjuje Maja Anzelj, ki je v občinski upravi Občine Mirna zadolžena za proračun in finance.

Župan Dušan Skerbiš je po seji za naš časopis povedal, da sta proračuna naravnana glede na zmožnosti občine. Največji investiciji v prihodnjih dveh letih sta gradnja novega vrtca, skupaj z državo pa se bodo lotili tudi gradnje težko pričakovane tako imenovane mirnske obvoznice. »Zaradi tega na drugih postavkah nismo predvideli več sredstev, ostali smo pri lanskoletnih okvirih. Prepričani smo, da bo občina še vedno dovolj razvojno usmerjena. Računamo, da bomo uspešni tudi še na nekaterih državnih razpisih. Vesel sem, da občinski svetniki razumejo naša situacijo in našo željo, da se fokusiramo predvsem na gradnjo novega vrtca in obvoznice. Seveda ne smemo pozabiti tudi na področje vodooskrbe, na investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, na ureditev ostale komunalne infrastrukture, skratka na vse tisto, kar je naloga lokalne skupnosti,« pravi Skerbiš.

Svetniki o predlogu proračuna niso razpravljali, temveč so se z njim le seznanili. Podrobno ga bodo obravnavali na pristojnih odborih, morebitne predloge in pripombe pa lahko občani podajo v času javne razprave, ki bo trajal štirinajst dni.

