FOTO: Nesreča šolskega avtobusa: ''Otroke smo reševali skozi loputo''

24.11.2021 | 15:10

Če bi se nesreča zgodila popoldne, ko bi se otroci vračali iz šole in bi avtobus vozil v nasprotni smeri, bi se lahko prevrnil pod cesto ... Več fotografij najdete pod tekstom v fotogaleriji.

Bralec (podatke hranimo v uredništvu) nas je opozoril na davišnjo nesrečo šolskega avtobusa v krški občini in nam tudi poslal fotografije nesreče. Pri tem opozarja, da se je to zgodilo na nevarni, ozki cesti, za katero jim pristojni že dolgo obljubljajo, da jo bodo uredili, pa se nič ne zgodi.

Nesreča se je zgodila avtobusu, ki pelje osnovnošolce iz Kostanjka, Šapol, Raven pri Zdolah, Zdol in Pleterij v Krško, v njem naj bi bilo 17 otrok.

Malo po osmi uri zjutraj se je šolski avtobus na državni cesti Krško – Zdole srečal s kamionom. Ker je cesta, kot pravi bralec, ''katastrofalna in preozka, na mestu dogodka je širina samo 4,54 m'', je pri umikanju k robu vozišča avtobus zdrsnil v obcestni jarek za odvodnjavanje ter se naslonil na brežino, ki je nad cesto. ''Ne vem kaj bi bilo, če bi se avtobus zaletel v drevo, ki je bilo čistu blizu in se vidi na eni izmed priloženih slik,'' pravi bralec, ali pa, če bi se nesreča zgodila popoldan, ko gredo otroci iz šole domov, v obratni smeri torej, saj je na drugi strani ceste brežina navzdol in bi se avtobus lahko prevrnil ...

Našega bralca je o nesreči zjutraj obvestil njegov otrok, ki je bil na avtobusu, in je seveda takoj odhitel na mesto dogodka, kjer je pomagal otroke spraviti iz vozila. ''Otroke smo vlekli iz avtobusa skozi loputo za prezračevanje na strehi. Streha je bila vsa zamrznjena, saj je bilo ponoči veliko vlage in zjutraj -3°C, tako da je bila sreča, da ni prišlo do poškodb. Eden izmed otrok je imel od prej poškodovano nogo in ga je bilo še toliko težje spraviti iz avtobusa na streho in po zamrznjeni strehi na brežino, ker je lahko hodil samo po eni nogi,'' jutranjo adrenalinsko akcijo torej opisuje oče enega od otrok.

In nadaljuje: ''Naj povem, da so to cesto količili že nekajkrat, ponavadi pred volitvami, in s tem zavajali občane, ki smo naivno mislili in verjeli, da jo bodo končno rekonstruirali, da bo varna za uporabo, vendar temu še zdaleč ni tako.'' Cesta je po njegovih besedah nevarna celo za vožnjo z osebnim avtomobilom, kaj šele z avtobusom, vse nevarnosti na njej pa že leta in leta samo označujejo z opozorilnimi stebrički, ki pa še dodatno zožajo že tako ozko cesto.

Vse skupaj se je danes končalo brez hujših posledic, bralec pa se sprašuje, kako je mogoče, da ob vsem denarju, ki ga plačujemo za ceste, v omenjenem primeru odvodnjavanje ''uredijo'' tako, da pač izkopljejo jarek ob cesti, pa čeprav je preblizu vozišča in ni zavarovan. Ob tem pa ponekod, kot pravi, ''gradijo kolesarske poti, široke, kot je ta cesta, na kateri ni poskrbljeno že samo za varno vožnjo, kaj šele za kakšnega pešca ali kolesarja.''

Kaj o vsem skupaj menijo na občini, bomo skušali izvedeti v našem uredništvu. Ko odgovore dobimo, jih bomo tudi objavili.

M. K.

Galerija