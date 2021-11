Pri nas davi tudi -8; ponekod bo zadišalo po snegu

24.11.2021 | 18:15

Simbolna slika (foto: arhiv lokalno.si)

Po današnjem mrzlem jutru, ko so se temperature spustile tudi do skoraj minus osem stopinj v Kočevju, bo hladneje tudi v noči na četrtek. Nato bodo v noči na petek padavine zajele vso Slovenijo, pri čemer se bo na severu meja sneženja spustila do višje ležečih dolin, po nižinah pa snega ni pričakovati. Pristojni voznike opozarjajo na previdnost.

"Noč je bila jasna, zrak pa dokaj suh v višinah, zato se je lahko ob mirni noči močno ohladilo. Najhladneje je bilo v krajih, kjer je pozno nastala megla ali ni bilo megle, kjer se je torej najdlje ohlajalo, recimo v Kočevju," je vremensko dogajanje v zadnji noči opisal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje Andrej Velkavrh.

V noči na četrtek bodo temperature še padle pod ničlo, nato pa v prihodnjih dneh tako nizkih temperatur ni pričakovati, saj bo precej oblačno vreme, zračna masa pa ne bo tako zelo hladna.

V četrtek popoldne se bodo padavine začele pojavljati predvsem v zahodni polovici države in se bodo v noči na petek razširile na vso Slovenijo. V noči na petek se bo meja sneženja spustila, a kot zdaj kaže, le do višje ležečih dolin na severu Slovenije.

Sledili bodo oblačni dnevi z občasnimi padavinami, ponekod lahko tudi sneži, a po nižinah je to bolj malo verjetno.

Napovedi so zaradi spreminjajočih se dejavnikov zelo težke. Situacije so mejne, je dejal Velkavrh. Bo pa v Julijskih Alpah zapadlo od deset do 30 centimetrov snega, morda ponekod več. Nekaj padavin se nato obeta tudi sredi prihodnjega tedna.

Če morate zjutraj strgati led s stekel, je to prvi opozorilni znak ...

Ob mrzlih jutrih lahko voznike, ki imajo vozila parkirana zunaj, čakajo zaledenela vetrobranska stekla. Policisti pozivajo, naj stekla očistijo še pred vožnjo. V primeru tovornih vozil in kombijev pa je nevarnost običajno na strehi, opozarjajo policisti, ki vse pozivajo tudi k povečanju varnostne razdalje med vožnjo.

Policist do odprave nepravilnosti izloči iz prometa vozilo, na katerem je sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila, ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Prav tako ga izloči, če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Globa je 200 evrov.

Ko moramo zjutraj strgati led s stekel, je to prvi opozorilni znak, da so deli cest lahko spolzki in takrat morajo vozniki prilagoditi način vožnje zimskim razmeram, opozarjajo tudi na Javni agenciji RS za varnost prometa. V zimskih razmerah hitrejša vožnja pomeni večjo možnost zdrsa, zato je potrebno hitrost vožnje prilagoditi.

Seveda zebe tudi živali!!

Uprava za zaščito in reševanje pa je ob današnjem mrzlem jutru opozorila, da je potrebno pred mrazom zaščititi tudi domače živali.

STA; M. K.