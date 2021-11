Abstraktnost, rože, mesta

25.11.2021 | 10:10

Teodora Damjanić (na desni) in Ema Derganc (foto: KUD Straža)

Straža - Mladi straški ljubiteljski likovnici Teodora Damjanić in Ema Derganc se domači javnosti predstavljata na skupni razstavi, ki bo v avli kulturnega doma Straža na ogled do 20. decembra. Razstavili sta 17 slik na platnu, motivi, ki se pojavljajo, pa so rože, abstraktnost in stavbe v velemestih.

Teodora je dijakinja 4. letnika novomeške srednje šole za gostinstvo in turizem, Ema pa obiskuje 2. letnik Splošne gimnazije Novo mesto. Obe sta začeli ustvarjati že v zgodnjem otroštvu, sicer pa se likovnem izražanju bolj intenzivno posvečata zadnja štiri leta.

Teodoro je k temu spodbudilo zavedanje, da so njen talent prepoznali tudi drugi, tako je risala tudi po naročilu. Poleg risanja in slikanja se ukvarja z mešanjem najrazličnejših koktajlov, kot dijakinja gostinske šole pa je v pripravi teh mešanih pijač tudi tekmovala. Pravi, da tudi pri tem do izraza pride občutek za barve, kompozicijo in podobno.

Emo je, kot je dejala na nedavnem odprtju razstave, kjer se je z obema pogovarjala Tara Cerinšek, za risanje navdušila babica, ko jo je naučila narisati nagelj. Zapisana je tudi glasbi, igra saksofon in je članica Pihalnega orkestra Krka.

Razstavo je pripravila mladinska sekcija Kulturno-umetniškega društva Straža, ki je začela delovati letos in jo vodi jo Lara Kulovec, absolventka kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Dogodek sta z glasbenim vložkom obogatila mlada klarinetista Tija Kren in Matevž Krštinc.

M. Ž., foto: KUD Straža

