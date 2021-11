Gasilci na pomoč planinki

25.11.2021 | 07:00

Včeraj ob 15.18 si je na poti z Lavričeve koče na Gradišču nad Petrušnjo vasjo v občini Ivančna Gorica planinka poškodovala nogo. Gasilci PGD Stična so poškodovanko na kraju oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila, kjer so jo v nadaljnjo oskrbo predali reševalcem NMP Ljubljana.

Dimniški požar

Ob 19.06 so v Zgornji Dragi, občina Ivančna Gorica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ivančna Gorica so pogasili goreče saje in s termovizijsko kamero preventivno pregledali dimniško tuljavo.

Odpirali dvigalo in avto

Včeraj ob 13.25 so na Cankarjevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata okvarjenega dvigala in vzpostavili njegovo normalno delovanje.

Ob 15.32 pa so na Radni, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Brezine, da bo danes predvidoma med 8.00 in 9.00 uro motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOTE, TP ŽALOVIČE, TP GOR. TOPLICE, TP ŠMARJEŠKI OBRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, izvod 3. ZEMELJSKO ROZMANOVA 3, KASTELČEVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 2;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS na izvodu MARTINJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 10:00 in 12:00 na območju TP Vrh nad Mokronogom, nizkonapetostno omrežje – Sveti Vrh vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Glogov brod, nizkonapetostno omrežje – Smer Artiče novo naselje, predvidoma med 9:00 in 11:00 uro,

- na področju Krško mesto z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Male Vodenice, predvidoma med 10:00 in 15:00 uro in na območju TP Raka, predvidoma med 11:00 in 15:00 uro,

- na območju TP Lipni vrh, nizkonapetostno omrežje – Jazbec, predvidoma med 8:30 in 12:00 uro in na območju TP Lipni vrh med 12:00 in 13:00 uro in

- na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje – Novo naselje, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

