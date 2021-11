Odbojkarji Krke klonili na prvi tekmi četrtfinala pokalnega tekmovanja

25.11.2021 | 09:00

Foto: OK Salonit Anhovo

Kanal ob Soči - Na prvi tekmi 1/4 finala Pokala Slovenije za moške sta se srečali ekipi Salonita Anhovo in Krke. Z rezultatom 3:0 (15, 21, 23) so bili boljši odbojkarji Salonita.

ŠD Kanal, gledalcev 70, sodnika Adrovič (Kamnik), Jovanovič (Komenda)

Salonit Anhovo: Boharev 9, Jereb, Filiputti 2, Karnel 1, Lazar 6, Jeklin, Kavčič, Maretič, Radosavljević 5, Stojanović, Vrtovec 18, Ristić 13, Šarić (L), Okroglič (L). Trener: Rade Dačović.

Krka: Hafner 1, Erpič, Čopi 2, Travnik 8, Kožar, Pulko 9, Lavrič 2, Peterlin 11, Lindič 5, Renko, Koncilja 2, Jaklič (L). Trener: Tomislav Mišin.

STATISTIKA

Gostje so prvo ¼ finalno tekmo Pokala Slovenije začeli s Čopijem na sprejemu. Domači so se prvič odlepili pri rezultatu 6:4 ter po uspešnem protinapadu Vrtovca 8:5. Po bloku Radosavljevića nad Pulkom je prvič odreagiral gostujoči trener Mišin. Po uspešnem napadu in bloku Bohareva so Kanalci pobegnili na 12:6. Po napaki Pulka v napadu so domači odbojkarji povišali vodstvo na 16:8. Pri rezultatu 17:8 je pri gostih v igro vstopil Renko na mesto korektorja Pulka. Razpoloženi Kanalci so si pred končnico že priborili prednost 22:9. Visoke prednosti niso več izpustili iz rok in po napaki Čopija na začetnem udarci povedli 1:0 v nizih.

Drugi niz so gostje začeli s sprejemalskim parom Peterlin - Travnik. S serijo dobrih začetnih udarcev Radosavljevića so domači povedli 3:1. Po dveh kanalskih dotikih mreže v bloku so gostje izenačili rezultat na 4:4. Sledile so napake Kanalcev v napadu in pobeg gostov na 5:8. Z asom Bohareva so Primorci rezultat izenačili na 12:12. Borbeni gostje so nadaljevali z dobro igro v bloku in spet povedli 13:15, ko je prvič v tem nizu odreagiral domači trener Dačović. Z asom Ristića je sledilo izenačenje na 15:15. Domači korektor Vrtovec je z uspešnim napadom poskrbel za ponovno izenačenje na 20:20. Ristić je z uspešnim blokom povedel domače odbojkarje do vodstva 23:21. Sledil je as Vrtovca in vodstvo domačih 2:0 v nizih.

Gostje iz Novega mesta so začeli s podajalcem Kožarjem in v začetku tretjega niza povedli 6:8, ko je prvič s polminutnim odmorom odreagiral domači strateg Dačović. Z blokom Lavriča so se dodatno oddaljili na 8:11. Po zaslugi Ristića so se Kanalci nevarno približali na 12:14. Sledil je blok Radosavljevića nad gostujočim sprejemalcem Peterlinom in izenačenje Kanalcev na 15:15. Pred končnico so gostje še vedno vodili 18:20. Pulko je z uspešnim napadom priboril gostom vodstvo 20:22. Po napaki gostov ob mreži je sledilo izenačenje na 23:23. S serijo Ristića na začetnem udarcu so si domači priborili lahke protinapade in po zaslugi Vrtovca tekmo končali z rezultatom 3:0.

Povratna tekma bo 8. decembra v Novem mestu, že v soboto pa krkaši nadaljujejo državno prvenstvo. Čaka jih gostovanje v Murski Soboti, kjer se bodo pomerili z ekipo Panvite Pomgrad.

M. K.