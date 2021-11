Spar Slovenija odprl prvo trgovino v ivanški občini

Ivančna Gorica - Spar Slovenija je v centru Ivančne Gorice danes odprl svojo prvo trgovino v ivanški občini. Hipermarket Spar je skupno že 110. trgovina v verigi trgovin Spar in Interspar. Simbolične otvoritve se je poleg direktorja za finance in ekonomiko podjetja Spar Slovenija Jureta Petkovška udeležil tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Župan je po ogledu sodobnega trgovskega kompleksa povedal, da tudi takšne investicije v kraju prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja občank in občanov in prispevajo k temu, da Ivančna Gorica postaja sodoben občinski center in tudi regionalno središče.

Dobrodelno

Ob odprtju bo podjetje Spar Slovenija trem lokalnim organizacijam namenilo donacijo v višini 3.000 evrov. Kupci bodo vse do 4. decembra ob nakupu na blagajni prejeli žeton, s katerim lahko glasujejo za višino donacije, ki jo bo prejelo vsako izmed predlaganih društev. Izbirajo lahko med Prostovoljnim gasilskim društvom Ivančna Gorica, ki bo namenilo sredstva za nakup nove zaščitne opreme, Knjižnico Ivančna Gorica, ki bo sredstva namenilo izvedbi dogodkov za otroke, in med Centrom za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, ki bo sredstva namenilo za nakup otroških oblačil.

Spar je v šestih mesecih zgradil nov trgovski center v Ivančni Gorici, ki se razteza na 1700 kvadratnih metrih. Stekleno fasado pred vhodom dopolnjuje moderen, z Alu-Cubond ploščami obložen nadstrešek. Pred trgovino je prostor za parkiranje 112 vozil. V novem supermarketu je 27 ljudi zaposlenih za polni delovni čas. Skupna investicija gradnje objekta in opreme je znašala 6,4 milijona evrov.

Trajnostno

Pred trgovino je polnilna postaja za električna vozila, v trgovini pa vgrajena varčna razsvetljava LED in učinkovit sistem ogrevanja in hlajenja »CO2«. Gre za tehnologijo, ki uporablja plin CO2, z odpadno toploto hladilne tehnike pa bo trgovina pozimi ogrevana in poleti hlajena. Z zbiranjem povratne embalaže v avtomatih Tomra pa v Sparu podpirajo krožno gospodarstvo.

