Arheološka razstava Gorjanci med Rimom in Bizancem jim je v ponos

26.11.2021 | 09:00

dr. Borut Križ

Pozlačena srebrna ločna vzhodnogotska fibula iz Zidanega gabra iz 6. stoletja.

Med najdbami je tudi mnogo kmečkega orodja.

Srebrna vlita fibula v obliki goloba, najdena v Zidanem gabru, iz 6. stoletja.

Šentjernej, Novo mesto - Arheološka razstava Gorjanci med Rimom in Bizancem, ki bo od danes zvečer na ogled v Dolenjskem muzeju, bo prikazovala bogato arheološko dediščino v šentjernejski občini, na območju okoli Mihovega, na katero so domačini lahko upravičeno ponosni.

Arheolog dr. Borut Križ je svetnike na občinski seji seznanil z izsledki arheološke raziskave in pripravo razstave, ki bo v muzeju na ogled do srede maja prihodnjega leta.

Križ pove, da so bila južna pobočja Gorjancev nad Mihovim neprekinjeno poseljena od mlajše kamene dobe do visokega srednjega veka. Število arheoloških najdišč ob vznožju in na samih Gorjancih na širšem območju Mihovega je v vseh obdobjih izjemno veliko. Bogato in številno arheološko gradivo iz poznoantičnega in zgodnje srednjeveškega obočja s pobočij Gorjancev hrani Dolenjski muzej.

Gradivo je izjemno pomembno predvsem za Dolenjsko, ki ima sorazmerno malo gradiva iz 1. tisočletja našega štetja. Tukaj ga je res izjemno veliko, pet naselij iz časa med 3. in 7. stoletjem na tako majhnem območju pa je zaenkrat unikum tudi v svetovnem merilu.

1100 predmetov, od orodja do orožja in nakita



Na razstavi, kjer bodo zbrani predmeti in topografski podatki šestih najdišč – tri so bila do sedaj neznana - bo zdaj prvič predstavljeno bogato in številno arheološko gradivo s tega območja. Gre za 1100 predmetov, kar je izbor od okrog pet tisoč kosov. Na razstavi bo videti veliko predmetov iz vsakdanje uporabe: orodja za poljedelstvo in živinorejo, kovaška in obrtniška orodja, kup orožja (puščice, sulice, celo del čelade, oklepi), veliko bo tudi nakita – zlatega, srebrnega, pozlačenega, pa dragi in poldragi kamni.

Križ meni, da je bogata arheološka dediščina lahko odlična iztočnica za razvoj turizma v občini Šentjernej. Z njim se strinja tudi župan Jože Simončič. Gre za kulturno dediščino, ki s temi odkritji predstavlja velik potencial k že tako bogati zbirki kulturne in naravne dediščine. Na Gorjancih bo mogoče združiti naravo in kulturno dediščino.

Več o pomenu najdb in nove arheološke razstave v Dolenjskem muzeju ter o načrtih občine na tem področju pa si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj, foto: L. M., B. Križ

