Preprečili spiranje odpadkov v potok

26.11.2021 | 07:00

Včeraj ob 16.50 so v Srednji vasi, občina Semič, gasilci PGD Kot Brezje in Črmošnjice s pvc folijo pokrili odvržene komunalne odpadke in preprečili spiranje le teh v Divji potok. Kraj dogodka si bodo danes ogledale pristojne inšpekcijske službe.

Zagorelo v kabini

Ob 13.03 je na parkirišču trgovskega centra v Ribnici zagorelo v kabini kombiniranega vozila. Pred prihodom gasilcev PGD Ribnica je požar sam pogasil že voznik. Gasilci so opravili pregled vozila s termo kamero. Reševalci NMP Ribnica so nudili pomoč vozniku, ki se je nadihal dima ter ga prepeljali v zdravstveni dom.

Odpirali vrata

Ob 8.36 so na Drožanjski cesti, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem avtomobilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOV LOG,

- od 8:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem na območju TP PRELESJE VAS, nizkonapetostno omrežje – PRELESJE VAS, JURGLIČ BOŽO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava energije:

- na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Loče, nizkonapetostno omrežje – Smer Dobovam med 9.30 in 12. uro.

- na področju Krško mesto z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Savinek med 8.30 in 9. uro. Na območju TP Zavode med 9. in 9.30 uro. Na območju TP Spodnji Stari Grad, nizkonapetostno omrežje – Libna desno med 8. in 11. uro. Na območju TP Krško transport, nizkonapetostno omrežje – Bevk, Jarkovič, Petrol med 12. in 12.30 uro.

- na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Loka med 9. in 14. uro. Na območju TP Selce, nizkonapetostno omrežje – Kamnolom med 8. in 12. uro. Na območju TP Veliki vrh, Kovačev hrib, Gaberje Kašele in Jelovec pa med 10. in 12. uro.

M. K.