V Brežicah bodo lahko uživali ljubitelji badmintona

26.11.2021 | 07:50

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Brežice - Ljubitelji badmintona v Sloveniji bodo lahko ta konec tedna prišli na svoj račun. Badmintonska zveza in domači klub bosta pripravila tridnevni turnir serije Futures, ki bo štel tudi za svetovno jakostno lestvico. Čeprav na njem ne bo badmintonske elite, pa kar nekaj prijavljenih prihaja iz badmintonskih velesil, predvsem evropskih.

Na seznamu nastopajočih je 321 igralcev iz 39 držav, Slovenijo bo zastopalo 14 igralcev in igralk. Kvalifikacije so se sicer začele že včeraj.

V slovenskem taboru največ računajo od Mihe Ivaniča, ki naj bi v Brežicah začel svojo pot proti olimpijskim igram. Začel naj bi zbirati točke, ki bi ga na lestvici dvignile višje od dosedanjega 159. mesta. Ivanič, ki je dolgo časa upal, da bi lahko nastopil že letos v Tokiu, a na zadnjih tekmovanjih ni zbral dovolj točk, da bi si zagotovil pot na Japonsko, bo na tekmovanju drugi nosilec, med postavljenimi igralci je višje le Rus Ivan Rusev. Ivanič se bo v prvem krogu meril s Hrvatom Filipom Špoljarecom.

Na glavnem turnirju bo nastopilo 32 igralcev, od Slovencev le še Miha Ivančič, ki v prvem krogu čaka kvalifikanta. Maj Poboljšaj, Gal Bizjak in Natan Maksimović so v kvalifikacijah že izpadli, da se bi uvrstila na glavni turnir, pa še upata Gregor Alič in Jaka Ivančič.

Pri dekletih je prva nosilka Italijanka Sabrina Solis, druga pa Slovenka Petra Polanc, ki se bo v prvem krogu merila s Čehinjo Veroniko Dobiašovo. V kvalifikacijah od Slovenk igrata še Nika Arih in Urška Polc.

Andraž Krapež, Domen Lonzarič, Zoja Novak, Lia Šalehar bodo igrali samo dvoboje dvojic.

Dvoboji glavnega turnirja se bodo začeli danes dopoldne.

STA; M. K.