FOTO: Z macolo nad prodajalne - prijeli serijskega vlomilca

26.11.2021 | 10:30

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so po zaključeni obsežni kriminalistični preiskavi k preiskovalnemu sodniku privedli 34-letnega osumljenca iz Novega mesta, ki je lani in letos vlamljal v prodajalne in kradel predvsem tehnične predmete. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor. Policisti in kriminalisti so ga v preteklosti zaradi premoženjskih kaznivih dejanj (predvsem tatvin, velikih tatvin in prikrivanja) obravnavali že 13-krat.

Med preiskavo so ugotovili, da je vlomil v najmanj šest prodajaln in v druge poslovne prostore ter povzročil za 70.000 evrov premoženjske škode. Osumljenec, ki je bil ob storitvi kaznivih dejanj zamaskiran, je v objekte v večini primerov vlomil z macolo, s katero je razbijal vrata in izložbe, onesposobil je tudi video nadzorne sisteme in s tem poleg ukradenih predmetov povzročal večjo škodo tudi na stavbah.

Kriminalisti so ugotovili, da je:

- 28. 11. 2020 vlomil v prodajalno v Žužemberku. Z macolo je razbil steklena vrata in iz prodajalne ukradel štiri motorne žage znamke Stihl in verigo motorne žage. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.500 evrov škode.

- V noči na 18. 2. 2021 je na območju Raven na Koroškem onemogočil video nadzorni sistem pred prodajalno in z macolo razbilo izložbo. Iz prodajalne je odnesel devet motornih žag znamke Husqvarna in hidravlične prečke iz kmetijskih traktorjev pred prodajalno. Prodajalno je oškodoval za več kot 7.400 evrov.

- V Slovenj Gradcu je v noči na 19. 5. 2021 prav tako z macolo razbil stekleno izložbo prodajalne. Ukradel je več kosov električnega ročnega orodja in prodajalno oškodoval za okoli 10.000 evrov.

- Med 13. 7. in 14. 7. je v Mislinji skozi vrata vlomil v poslovne prostore podjetja in odpeljal sedem električnih koles in motoristično čelado. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 35.500 evrov.

- V noči na 23. 8. 2021 je osumljenec na območju Kop vlomil v gostinski lokal in odnesel prenosno blagajno z denarjem. Škode je bilo za več kot 8.500 evrov.

- V Lenartu v Slovenskih Goricah je v noči na 29. 8. 2021 skozi vrata vlomil v prodajalno in ukradel motokultivator Maestral muta. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

V začetku novembra so kriminalisti pridobili odredbo sodišča in v sodelovanju s policisti in kriminalisti PU Celje opravili hišne preiskave treh stanovanjskih hiš na območju Novega mesta, dveh osebnih avtomobilov in objekta na območju Šmartnega ob Paki. Našli in zasegli so večje število predmetov, za katere osumljenec ni znal pojasniti izvora. Za del zaseženih predmetov so že potrdili, da izvirajo iz kaznivih dejanj in jih vračajo oškodovancem, za ostale predmete pa izvor še ugotavljajo (na fotografijah).

Novomeški kriminalisti nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo, saj sumijo, da je storilec odgovoren še za večje število vlomov na območju Slovenije.

M. K.