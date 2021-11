Pogrešano Bernardko Novak našli

26.11.2021 | 09:45

Bernardka Novak

Od prejšnjega petka, 19. 11., od 15. ure dalje pogrešajo 48-letno Bernardko Novak iz Gradiške ulice 36 v Straži pri Novem mestu, začasno je prebivala v Radni vasi v Trebelnem. Nazadnje so jo opazili tega dne, prejšnji petek torej, na Resslovi ulici v Novem mestu, od koder je peš odšla neznano kam.

Pogrešana je visoka okoli 165 cm in ima kratke rdečkaste lase. Oblečena je bila v črna športna oblačila, rdečo majico in obuta v natikače.

Policisti jo intenzivno iščejo in prosijo vse, ki bi jo opazili ali o njenem izginotju karkoli vedeli, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.

Dodano ob 11.40:

S PU Novo mesto so že sporočili: ''Preklicujemo iskanje pogrešane Bernardke Novak. Policisti so jo našli na območju Mirne Peči in jo predali skrbstvenemu organu.''

M. K.