Število novookuženih pada

26.11.2021 | 11:25

V četrtek so v Sloveniji opravili 6523 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 2364 oz. 36 odstotkov testov. V državi je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) trenutno aktivno okuženih 41.492 ljudi, kar je 1067 manj kot dan prej. Pred tednom dni je bilo pozitivnih 3298 testov, torej 934 več kot včeraj.

Sedemdnevno povprečje okužb tako znaša 2622, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1968. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je zmanjšalo za 164, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa za 51.

Včeraj so opravili tudi 63.340 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Hospitaliziran je bil včeraj na novo 101 bolnik, od tega so jih 23 sprejeli na oddelek za intenzivno zdravljenje. Na respirator je bilo priključenih še 8 ljudi, 18 ljudi pa je zaradi koronavirusa umrlo. Skupno se v bolnišnicah danes zdravi 1137 ljudi, od tega 289 na intenzivnih oddelkih.

Do danes je zaradi koronavirusa skupaj umrlo 5142 ljudi.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 75 covidnih bolnikov (včeraj 83), od tega 17 na intenzivni terapiji. Šest so jih sprejeli in jih 12 odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 48 covidnih bolnikov, tako kot včeraj, enega na intenzivi - štiri so sprejeli in štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 50, Kočevje 37, Črnomelj 34, Šentjernej, Ribnica in Šmarješke Toplice 16, Trebnje 14, Semič 11, Škocjan 9, Žužemberk in Mirna Peč 6, Mokronog Trebelno 5, Metlika in Straža 4, Dolenjske Toplice in Sodražica 3

Posavje - Brežice 41, Krško 33, Sevnica 28, Radeče 8, Kostanjevica na Krki 3

